Elden Ring Shadow of the Erdtree moins cher : où précommander le jeu au meilleur prix ?

L’attente touche enfin à son terme, dans quelques jours, les fans d’Elden Rings pourront profiter des nouveautés apportées par le DLC Shadow of the Erdtree. La sortie de l’extension est prévue pour le 21 juin, mais il est d’ores et déjà possible de la précommander. Découvrez où acheter Shadow of the Erdtree pas cher.

Deux ans après son sacre en tant que jeu de l’année 2022, Elden Ring s’apprête enfin à accueillir sa première extension très attendue : Shadow of the Erdtree. Cette nouvelle aventure sera disponible dès le 21 juin 2024 sur PS5, Xbox Series, PC, ainsi que sur PS4 et Xbox One. Elle promet d’apporter des nouveautés excitantes et quantité de nouveaux défis. De quoi redécouvrir sous un nouveau jour l’univers exigeant du Souls-like de From Software. Si vous êtes impatients de découvrir cette extension, sachez qu’il est déjà possible de la précommander. Nous vous présentons ici les meilleures offres qui vous permettront d’obtenir ce DLC au prix le plus avantageux.

💶 Où trouver Shadow of the Erdtree au meilleur prix ?

Elden Ring : Shadow of the Erdtree Shadow of the Erdtree Edition (PS5) Shadow of the Erdtree Edition (Xbox Series) Shadow of the Erdtree Edition Collector (PS5) Shadow of the Erdtree Edition Collector (Xbox Series) Cdiscount 52.99€

E.Leclerc 60.36€

Pixmania FR 64.24€

Amazon 64.98€

Rakuten 65.99€

Fnac 66.99€

Cultura 69.99€

Boulanger 79.99€ Plus d'offres Cdiscount 52.99€

E.Leclerc 60.36€

Pixmania FR 62.32€

Rakuten 65.99€

Amazon 66.98€

Fnac 66.99€

Cultura 69.99€ Plus d'offres Fnac 259.99€

Cdiscount 259.99€

Amazon 259.99€

Rakuten 355.14€ Cdiscount 249.99€

Fnac 259.99€

Amazon 259.99€

Rakuten 355.14€

L’extension d’Elden Ring, Shadows of the Erdtree, est déjà disponible à la précommande en version physique et en version dématérialisée. Le DLC seul est à 39,99€, mais vous avez le choix entre plusieurs éditions vous offrant des bonus de précommande inédits. Les voici :

L’édition Premium à 49,99€ qui comprend :

Le DLC

Un livre d’illustrations

La bande-son du jeu

L’édition Sote (Shadow of the Erdtree Edition) à 79,99€ qui comprend :

L’extension

Le jeu de base Elden Ring

L’édition Deluxe à 99,99€ qui comprend :

Le même contenu que l’édition Sote

Les livres d’illustrations

Les OST du jeu de base et de l’extension

L’édition Collector à 249,99€ qui comprend :

Un code de téléchargement pour l’extension Shadow of the Erdtree

Un artbook

Un code de téléchargement pour la bande-son originale

Une statuette de 46 cm de haut de Messmer l’Empaleur

À savoir : vous obtiendrez un emote exclusif en précommandant n’importe quelle édition.

👀 Quelles sont les nouveautés de Shadow of the Erdtree ?

Elden Ring: Shadow of the Erdtree est l’extension la plus ambitieuse à ce jour du célèbre Souls-like de FromSoftware. Cette nouvelle aventure transporte les joueurs dans la mystérieuse et obscure “Terre de l’Ombre”, un territoire imprégné de mystères et d’histoires oubliées. Guidés par l’Empyréen Miquella (le demi-dieu de Marika que vous n’avez pas encore eu l’occasion de tuer), les joueurs découvriront les sombres secrets cachés sous l’Erdtree, affrontant de nouveaux ennemis redoutables, explorant des donjons inédits, et rencontrant des personnages aux intentions cachées. Ce DLC promet d’enrichir considérablement l’univers déjà complexe et riche d’Elden Ring en ajoutant de nouvelles armes, compétences, et magies uniques non présentes dans le jeu de base​.

Shadow of the Erdtree introduit toute une série de nouveautés. Les joueurs pourront se mesurer à plus de dix nouveaux boss, chacun présentant des défis uniques et des mécaniques de combat innovantes. Parmi ces nouveaux ennemis, on trouve des créatures telles que le “Divine Beast Dancing Lion” et le “Twin Moon Knight”, qui mettront à l’épreuve même les joueurs avec des attaques dévastatrices et imprévisibles. En termes d’équipement, le DLC ajoute une centaine de nouvelles armes, y compris des catégories inédites comme les “Arts Martiaux”, permettant aux joueurs de combattre à mains nues avec des coups puissants et stylisés. De plus, un nouveau système de bénédictions, appelé “Shadow Realm Blessing”, permet aux joueurs d’obtenir des buffs temporaires pour rendre leur aventure moins périlleuse (mais un petit peu seulement)​.