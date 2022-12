En Chine, les prix des GeForce RTX 4070 Ti correspondent à ceux de feue RTX 4080 12 Go

Des détaillants ont commencé à référencer des GeForce RTX 4070 Ti Gigabyte, MSI, Inno3D ou encore Colorful. Les tarifs sont compris entre 7199 RMB et 8399 RMB, soit en conversion brute, entre 1034 et 1206 dollars ; la GeForce RTX 4080 12 Go FE avait un prix de 899 dollars.

Vous êtes forcément au courant : la GeForce RTX 4080 12 Go reviendra dissimulée sous l’appellation GeForce RTX 4070 Ti le 5 janvier prochain. Cette GeForce, qui fait parler d’elle depuis maintenant plusieurs semaines, ne cache donc aucune surprise en matière de spécifications : plusieurs fabricants, dont PNY, ont confirmé que c’étaient celles de la GeForce RTX 4080 12 Go annulée. Les plus optimistes espèrent toutefois une baisse de prix ; le moyen de rendre la carte plus compétitive mais aussi de faire une “bonne surprise” à ceux qui l’attendent. Selon des premiers tarifs en provenance de détaillants chinois, cette stratégie ne semble pas celle choisie par NVIDIA.

© Taobao © Baidu

Les détaillants Taobao et Baidu ont référencé plusieurs GeForce RTX 4070 Ti signées Colorful, Gigabyte, MSI ou encore Inno3D. Ces cartes custom se négocient entre 7199 RMB et 8399 RMB. En conversion brute, ces montants correspondent à 1034 dollars et 1207 dollars / 971 euros et 1133 euros. Lors de sa présentation, NVIDIA avait annoncé un tarif de 899 dollars pour la version Founders Edition de la GeForce RTX 4080 12 Go. En prenant en compte les différents taux de TVA (13 % en Chine), la somme de 7199 RMB se rapproche de 899 dollars.

Tous les tarifs

Carte graphique Prix RMB Prix dollars Inno3D RTX 4070 Ti X3 7199 1034 MSI RTX 4070 Ti Ventus 3X 7199 1034 Gigabyte RTX 4070 Ti Eagle (non-OC) 7499 1077 MSI RTX 4070 Ti Gaming X 7599 1091 Inno3D RTX 4070 Ti X3 OC 7699 1105 Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC 7699 1105 Gigabyte RTX 4070 Ti AORUS Elite 7899 1134 Colorful RTX 4070 Ti Vulcan OC 8099 1163 Gigabyte RTX 4070 Ti AORUS Master 8199 1177 Inno3D RTX 4070 Ti iChill 8399 1206

Plus de 1000 euros la GeForce RTX 4070 Ti ?

Vous l’aurez compris, à première vue, la GeForce RTX 4070 Ti semble partie pour coûter le même prix que la GeForce RTX 4080 12 Go. Rappelons que la GeForce RTX 3070 Ti avait un prix de lancement de 619 euros. Bon, en matière de performances, sa successeur se situerait plutôt entre la GeForce RTX 3090 Ti et la RTX 3090. Et ceux qui trouveront ce montant trop élevé pourront toujours considérer les Radeon RX 7900 XTX / XT d’AMD.

Carte graphique GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 16 Go GeForce RTX 4080 12 Go

GeForce RTX 4070 Ti SKU PG139-SKU330 PG139-SKU360 PG141-SKU331 Architecture Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) GPU AD102-300 AD103-300 AD104-400 Multiprocesseurs de flux 128 76 60 Cœurs CUDA 16 384 9728 7680 Fréquence Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz VRAM 24 Go G6X 16 Go G6X 12 Go G6X Bus mémoire 384-bit 256-bit 192-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 22,5 Gbit/s 21 Git/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 720 Go/s 504 Go/s TGP par défaut 450W 320W 285W Max TGP 660W 516W 366W Prix de la version FE 1599 dollars

1949 euros 1199 dollars

1469 euros 899 dollars

1099 euros Date de commercialisation 11 octobre 2022 16 novembre 2022 5 janvier 2023

Sources : Baidu, Taobao