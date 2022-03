Quels jeux gratuits sur l’Epic Games Store cette semaine ?

Il y a toujours au moins un jeu gratuit à récupérer sur l’Epic Games Store ; l’offre hebdomadaire change tous les jeudis à 17 heures. Du 3 au 10 mars, la plateforme accorde deux titres, Black Widow : Recharged et Centipede : Recharged, ainsi qu’un « lot de provisions » pour le jeu Dauntless. La valeur totale du butin s’élève à 28 euros.

Une histoire d’insectes

Centipede : Recharged et Black Widow : Recharged sont tous deux développés par Adamvision Studios et SneakyBox et édité par Atari. Ces versions sont parues en septembre et octobre 2021 respectivement.

Le descriptif de Black Widow est le suivant : « Défendez votre toile d’araignée d’un assaut d’insectes dans ce renouveau frénétique du célèbre jeu de tir à double sticks, tout en jouant sur l’irrésistible musique de Megan McDuffee. Jouez en solo ou avec un ami en coop locale à travers 30 défis ou le mode arcade » ; celui de Centipede : « Explosez des insectes et partez à la chasse aux meilleurs scores dans cette nouvelle version d’un classique, le tout au rythme de la bande originale de Megan McDuffee. Jouez en solo ou avec un ami en coop locale à travers 30 défis uniques ou le mode arcade infini ».

Sans surprise, ces titres ne sont pas du tout exigeants pour un PC moderne. Ils se satisfont d’un processeur Dual Core, de 4 Go de RAM. Chaque jeu occupe 400 Mo d’espace disque.

Et un lot de provisions

Le kit de Slayer épique pour Dauntless consiste en « 3 jours de club VIP et des monnaies pour accélérer votre progression ». Si vous l’ignorez, sachez que Dauntless est un RPG d’action en ligne gratuit signé Phoenix Labs. La configuration minimale préconisée pour y jouer est modeste : processeur Intel Core i5, 4 Go de RAM, carte graphique NVIDIA GeForce 660 Ti. Naturellement, du matos AMD équivalent fait aussi l’affaire… Enfin, pour l’espace disque, prévoyez 15 Go.