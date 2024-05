Le Xbox Store arrive sur Android et iOS, Microsoft veut capitaliser sur le jeu mobile

Microsoft vient d’annoncer officiellement la fenêtre de lancement de son magasin de jeu pour mobile. Bientôt les utilisateurs de smartphone Android et iOS vont pouvoir télécharger et jouer à des jeux faisant partie du catalogue mobile du géant de Redmond.

©Microsoft

L’avenir des jeux et consoles Xbox semble assez nébuleux depuis quelques temps. Alors que Microsoft a assuré ne pas arrêter de faire de jeu, l’entreprise a également fermé quatre studios de développement du groupe Bethesda.

L’entreprise enchaîne les déclarations et aurait de nombreux projets pour sa branche consacrée au jeu vidéo. Nombre d’entre eux tourneraient autour du cloud gaming et de la mobilité, le géant de Redmond ayant affirmé que tous les écrans seraient des Xbox à l’avenir.

Cette annonce suggèrerait, de prime abord, que Microsoft pourrait mettre plus en avant son Game Pass ou pourrait même avoir une Xbox portable dans les cartons. En effet de nombreuses rumeurs font état d’une future console hybride inspirée par la Nintendo Switch.

Si cela a de quoi intéresser la plupart des joueurs, la déclaration de Microsoft pourrait signifier tout autre chose : le développement de plus de jeux mobile. Une décision qui pourrait se confirmer suite à l’officialisation du lancement d’un magasin de jeux spécialement conçu pour Android et iOS.

Sarah Bond, @Microsoft’s Xbox president, announced at #BloombergTech that the company will launch its own mobile game store in July, creating an alternative to Apple and Google’s app stores pic.twitter.com/hj6eLtsGfl — Bloomberg Live (@BloombergLive) May 9, 2024

Le jeu mobile, une mine d’or pour Xbox

Ce store alternatif à celui d’Apple et de Google devrait être disponible pour les utilisateurs de smartphone en juillet 2024. Le magasin devrait comprendre des jeux tels que Candy Crush et Minecraft. Des titres comme Diablo Immortal et le reste du catalogue mobile Activision-Blizzard ou de Bethesda pourraient également être de la partie.

Il faut noter que ce store Xbox ne sera pas une application native et ne sera accessible que par le web (pour l’instant). Elle à sans doute été conçue pour concurrencer les magasins d’application respectifs d’Apple et de Google.

Le marché du jeu mobile est le plus profitable actuellement, loin devant les consoles de salon et les PC. Il n’est donc pas étonnant de voir Microsoft s’y intéresser de près. Entre l’investissement de la firme dans le cloud gaming et le multiplateforme il est possible que le géant de Redmond intensifie le développement de jeux mobiles.

Le jeu mobile, un pari dangereux pour Microsoft ?

Ce secteur représente une véritable manne financière pour les studios et les éditeurs. Microsoft cherchant activement à améliorer ses revenus, les smartphones pourraient être la solution. En revanche, cela pourrait représenter un risque pour l’entreprise.

En effet, les jeux mobiles ne sont pas des plus appréciés par la communauté des joueurs. Ils ont effectivement la fâcheuse tendance d’être de qualité inférieure et surtout développés avec les microtransactions en tête. Si Microsoft entame petit à petit une transition vers plus de jeux mobiles, il est possible que la pilule ne passe pas pour certains.

Il faut espérer que ce nouveau store d’application ne soit qu’une corde supplémentaire à l’arc de Microsoft et que le développement de jeu plus conventionnel n’en pâtisse pas. La firme devrait diffuser un nouveau Xbox Showcase le 9 juin, ce sera peut-être l’occasion pour les joueurs d’en apprendre plus sur la stratégie à venir de l’entreprise.