F1 24 : le jeu de course débarque le 31 mai, le raytracing et la VR à l’honneur

L’édition 2024 du jeu F1 fera son apparition fin mai sur consoles current gen et old gen et PC. Forcément, la version PC profitera de meilleurs graphismes avec la compatibilité raytracing et la réalité virtuelle.

Comme chaque année, Electronic Arts met à jour son titre vidéoludique consacré aux monoplaces qui arrive en règle générale vers la fin du premier semestre de chaque année. Si F1 24 devrait tourner en 4K (upscaling) à 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X, il manquera indéniablement aux consoles des fonctionnalités graphiques que seuls les ordinateurs haut de gamme sont en mesure de faire tourner. Il faudra attendre la PS5 Pro pour des améliorations graphiques drastiques.

On apprend par ailleurs, que, comme son prédécesseur, vous pourrez enfiler un casque VR, et profiterez des effets en ray tracing. Évidemment, toutes les configurations ne seront pas en mesure d’activer tous les effets graphiques au maximum. Codemasters, le développeur, a révélé les exigences PC pour faire fonctionner convenablement le soft, et ce sont relativement les mêmes que pour l’opus précédent.

Une RTX 2070 grand minimum pour la VR, RTX 3070 pour le raytracing

Pour faire fonctionner le jeu à ses paramètres minimales, il est nécessaire de se doter au minimum d’un Intel Core i3-2130 ou d’un AMD FX 4300. En ce qui concernent les cartes graphiques, il faut posséder au moins une GTX 1060 6 Go ou une AMD Radeon RX 480 8 Go. Si vous souhaitez absolument du raytracing, il va falloir pousser jusqu’à la RTX 3070, ou la RX 6800 chez les rouges. Les processeurs requis grimpent considérablement puisqu’il vous sera demandé un i5-9600K ou un Ryzen 5 2600X. Votre machine devra être dotée de 16 Go de RAM au minimum.

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit Version 21H1 ou plus récent

Windows 10 64-bit Version 21H1 ou plus récent Processeur : Intel Core i3-2130 | Core i5-9600k (VR) ou AMD FX 4300 | Ryzen 5 2600X (VR)

Intel Core i3-2130 | Core i5-9600k (VR) ou AMD FX 4300 | Ryzen 5 2600X (VR) Mémoire RAM: 8 Go

8 Go Carte graphique : NVIDIA GTX 1060 (6GB) | GTX 1660Ti (VR) | RTX 2060 (RT) // AMD RX 480 (8GB) | RX 590 (VR) | 6700XT (RT) // Intel Arc A380 (VR/RT)

NVIDIA GTX 1060 (6GB) | GTX 1660Ti (VR) | RTX 2060 (RT) // AMD RX 480 (8GB) | RX 590 (VR) | 6700XT (RT) // Intel Arc A380 (VR/RT) Stockage : 100 Go

100 Go DirectX : version 12

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit Version 21H1 ou plus récent

Windows 10 64-bit Version 21H1 ou plus récent Processeur : Intel Core i5-9600k ou AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i5-9600k ou AMD Ryzen 5 2600X Mémoire RAM : 16 Go

16 Go Carte graphique : NVIDIA RTX 2070 (+VR) | RTX 3070 (RT) // AMD RX 6600XT | RX 6700XT (VR) | RX 6800 (RT) // Intel Arc A580 (VR/RT)

NVIDIA RTX 2070 (+VR) | RTX 3070 (RT) // AMD RX 6600XT | RX 6700XT (VR) | RX 6800 (RT) // Intel Arc A580 (VR/RT) Stockage : 100 Go

100 Go DirectX : version 12

Codemasters ne bousculera pas vraiment sa formule. Il s’agira d’un jeu de course F1 en reprenant fidèlement le calendrier de l’année 2024, avec toutes les écuries et pilotes disponibles. Il sera aussi possible aux joueurs de prendre le volant d’une F2 dans l’écurie de votre choix.

Le mode carrière ne va pas non plus drastiquement changer. Il sera toujours possible de débuter en F2 ou directement en F1 dans l’écurie de votre choix, et de créer votre propre pilote pour écrire un histoire alternative au vrai championnat télévisé. Le but sera d’améliorer votre formule 1 au fil des courses afin d’augmenter ses performances. Pour pouvoir renégocier des contrats ou changer d’écurie, il faudra alors remplir des objectifs contractuels. Bref, rien de bien nouveau sous le soleil. Les joueurs pourront aussi profiter du Hub F1 World déjà présent sur F21 23, dont le mode fanzone pour participer à des défis tout au long de l’année et affronter d’autres équipes en ligne.

Toutefois, un changement de grande ampleur a été opéré concernant la tenue de route, puisque Max Verstappen a été un consultant majeur pour redéfinir le comportement des véhicules sur route. Le triple champion du monde a permis d’améliorer les sensations de conduite avec une refonte des dynamiques des suspensions, et une simulation aérodynamique retravaillée. La pression des freins, la résistance aux roulements et la prise des virages ont également été revues. EA Sport F1 24 sortira le 31 mai 2024 sur PS5, Xbox Series et PC, Xbox One et PS4.