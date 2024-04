PS5 Pro : une hausse considérable des performances et une possible sortie en fin d’année

La sortie prochaine de la PS5 Pro n’est une surprise pour personne mais ses caractéristiques et sa date de sortie étaient encore un mystère. Désormais, sa fiche technique se précise et on pourrait la voir débarquer pour les fêtes de Noël 2024.

La carrière de la PS5 n’a pas toujours été très rose. Celle-ci a connu une rupture de stock persistante au début de sa carrière dû à la pénurie mondiale des puces qui équipaient en partie les consoles de Sony. Une petite polémique est aussi venue entacher sa réputation, au sujet du liquide de refroidissement qui fuyait.

Aujourd’hui, il est aisé de s’en procurer une, mais le géant japonais compte bien mettre les bouchées double pour sa traditionnelle mise à niveau de mi-carrière. En effet, les caractéristiques techniques de la version “Pro” se dévoilent peu à peu et on peut s’attendre à un boost considérable des performances, notamment en Ray-Tracing.

À lire aussi : où trouver la PS5 moins chère ?

Une PS5 sous stéroïdes avec une technologie d’upscaling inédite

D’après les documents consulté par le média The Verge, les performances seront considérablement revues à la hausse. Le CPU AMD Zen2 restera en place mais il sera capable d’atteindre des fréquences d’horloge plus élevées. En effet, il sera toujours cadencé à 3,5 GHz mais pourra atteindre 3,85 GHz en cas de besoin, tout en diminuant de 1,5 % la puissance du processeur graphique. La mémoire vive sera plus rapide et le GPU profitera d’une augmentation considérable.

La partie graphique va connaître une hausse importante de 45 % de ses performances, et le rendu en Ray Tracing sera amélioré grâce à une mémoire système plus rapide. D’ailleurs, l’AMD RDNA 2, qui équipe actuellement la PS5, devrait laisser sa place à un GPU inédit. En effet, dans les documents, Sony explique que son “nouveau” GPU utilisera une architecture de Ray Tracing plus puissante, où la vitesse est trois fois plus importante que celle de la console actuelle.

De même, la mémoire RAM sera revue à la hausse en passant de 448 Go/s à 576 Go/s, ce qui représente un gain de bande passante de 28%. Il en est de même pour la mémoire système consacrée aux développeurs, qui bénéficieront d’1,2 Go supplémentaire, soit 13,7 Go.

Une nouvelle technologie d’upscaling, le PSSR

Mais c’est surtout la nouvelle technologie d’upscaling qui est attendue au tournant. En effet, s’il ya a marqué 4K 120 FPS sur la boîte de la PS5, rare sont les jeux à tourner avec ce rendu et cette fréquence de rafraichissement. Bien souvent, ils sont en 60 images par seconde, voir 30 seulement, et la 4K est obtenue par une mise à l’échelle assez classique. Baptisée PSSR (Playstation Spectral Super Résolution), cette technologie propriétaire similaire au DLSS (Deep Learning Super Sampling) de Nvidia reposera sur l’Intelligence Artificielle pour fournir des effets visuels améliorés et une image encore plus nette.

Puisque les performances et le Ray Tracing seront considérablement améliorés, Sony encourage les studios à appliquer le label “PS5 Pro Enhanced” sur les jeux optimisés pour cette version. Les développeurs peuvent maintenant commander des kits de tests et pourront soumettre leur jeu à la certification jusqu’au mois d’août. Fait intéressant, la PS5 Standard pourrait continuer sa carrière sur les étals des magasins aux côtés de la Pro. La console sortie en 2020 pourrait logiquement voir son prix baisser au moment de la sortie.

Pour l’heure, le géant nippon n’a communiqué aucune date de sortie. Cependant, puisque les choses se sont considérablement accélérées et que l’on connaît presque tout de sa fiche technique, il est fort probable de voir la console débarquer en fin d’année 2024.

À lire aussi : l’upscaling intelligent de la PS5 dévoile ses caractéristiques