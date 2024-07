Face à la PS5, la Xbox Series X serait pénalisée par son architecture

Bien que la Xbox Series X semble plus puissante que la PS5, le framerate de ses jeux n’est pas meilleur. Il semblerait que la machine de Sony ait quelques avantages lui permettant de rivaliser avec celle de Microsoft, notamment son GPU plus rapide mais aussi son API.

L’éternel débat qui oppose les consommateurs de Sony et de Xbox pour savoir quelle console est la plus performante pourrait bientôt prendre fin. Depuis des années, ce genre d’opposition est systématique lors de l’arrivée de nouvelles consoles et la PS5 et les Xbox Series n’ont pas fait exception.

Si l’on met la Series S de côté, sur le papier la Series X peut être considérée comme une console de salon supérieure à celle de Sony. Son GPU peut atteindre 12 téraflops tandis que la bande passante de la mémoire est de 560 Gbit/s contre 10.23 tflops et 448 Gbit/s pour la PS5.

Néanmoins, ces chiffres ne représenteraient pas la réalité. L’écart de performance entre les deux machines de neuvième génération serait en fait bien plus mince. S’il est possible que des différences existent, celles-ci sont minimes et parfois à peine perceptibles, surtout depuis que le FSR 3 est disponible sur console.

Logiquement, en comparaison avec la Xbox Series X, la machine aux caractéristiques inférieures ne devrait pas offrir une expérience de jeu équivalente, voire plus stable. La PlayStation 5 aurait malgré tout plusieurs avantages qui lui permettrait de compenser les faiblesses de son hardware.

Xbox Series X ©Microsoft

La PS5 dispose d’un meilleur GPU ?

En dépit de ses lacunes, il semblerait que certains jeux multiplateformes tournent mieux sur l’appareil de Sony. Plusieurs explications seraient possibles notamment en ce qui concerne le GPU de la PS5 et la mémoire de la Xbox.

Pour commencer, bien que plus performante en théorie, la configuration en mémoire partagée et les différentes bandes passantes de la Xbox Series X pourraient affecter les performances en jeu.

La PS5 aurait également un avantage en ce qui concerne son GPU. Plusieurs développeurs de jeux rapportent que ses compilateurs de shaders permettrait une meilleure utilisation du matériel graphique. L’API de la console faciliterait également l’accès aux capacités du GPU.

De plus, malgré son nombre d’unités de calcul inférieur par rapport à celui de la Series X (36 contre 52), la fréquence plus élevée du GPU de la PS5 lui donnerait encore une fois l’avantage. Évidemment, cela ne veut pas dire que la console de Microsoft est à jeter.

Quel avenir pour les Xbox et Playstation ?

PlayStation 5 ©Sony

Elle aussi, a de nombreux points forts, comme l’API DirectX 12 qui permet un développement des jeux à la fois sur console et PC. De plus, si le framerate de la PS5 peut sembler plus rapide sur certains jeux, la meilleure implémentation du VRR (Variable Refresh Rate) permet d’offrir une expérience plus fluide sur Xbox.

Finalement, le débat n’est pas prêt de prendre fin, d’autant plus que l’arrivée de la PS5 Pro et son GPU encore plus performant pourrait rebattre les cartes. D’ailleurs, Microsoft pourrait se lasser de cette compétition perpétuelle avec Sony et pourrait changer de stratégie en ce qui concerne ses consoles.

Le géant de Redmond pourrait en effet concentrer ses efforts sur un nouveau type de machine, peut-être une Xbox portable ou hybride. Logiquement, celle-ci serait moins performante qu’une PS5 Pro ou PS6 mais elle aurait certainement d’autres fonctionnalités lui permettant de se démarquer.

Xbox Series X PS5 Processeur AMD Zen 2 AMD Zen 2 Fréquence du processeur 3,8 Ghz 3,5 GHz Nombre de cœurs CPU 8 (Zen 2) 8 (Zen 2) Architecture GPU RDNA 2 RDNA 2 Fréquence du GPU 1,82 GHz 2,23 GHz Puissance du GPU 12 TFLOPS 10 TFLOPS Nombre d’unité de calcul 52 36 Mémoire vive 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6