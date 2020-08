Flight Simulator en 8K demande plus 16 Go de VRAM

Nos confrères de TweakTown ont voulu faire chauffer un peu leur configuration de test sur le récent Microsoft Flight Simulator. Réglé pour afficher une définition 8K avec ses presets graphiques en Ultra, le jeu ne se contente absolument pas d’une GeForce RTX 2080 Ti.

Comme le montrent les résultats de test, il faudrait une carte graphique équipée d’au moins 16 Go de VRAM pour le faire tourner correctement en 8K. Cet appétit pour la VRAM ne laisse donc, actuellement, que deux cartes assez bien équipées pour cette situation : la RTX Titan de NVIDIA et la Radeon VII d’AMD.

Quelques spécifications pour les GPU Ampere de NVIDIA

Jusqu’à 24 Go de VRAM utilisée avec le TAA

Si vous pensiez que 16 Go de VRAM requis était déjà énorme, attachez-vous, car ce n’est pas tout. Quand on augmente l’anticrénelage dans les paramètres graphiques, le simulateur devient alors un vrai gouffre à mémoire. Avec le TAA activé, la consommation en VRAM monte jusqu’au maximum de la capacité de la RTX TITAN : 24 Go. Il serait donc intéressant de réitérer le test avec la future RTX 3090, qui embarquerait 24 Go de mémoire GDDR6X.