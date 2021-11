Forza Horizon 5 : voici comment étendre le ray tracing aux phases de gameplay

Le jeu Forza Horizon 5 profite d’environnements très fidèles à la réalité et d’une réalisation de qualité. Néanmoins, le ray tracing n’est disponible que dans ForzaVista (le mode photo). Si vous le souhaitez et que vous avez le matériel adapté (carte graphique GeForce RTX ou AMD Radeon RX 6000), sachez qu’il est finalement possible d’instiller un peu de ray tracing aux phases de gameplay.

Dans la vidéo ci-dessous, Digital Foundry montre comment procéder. Pour généraliser le ray tracing, il faut télécharger l’utilitaire CheatEngine, disponible pour Steam et Windows Store. Notez toutefois que le ray tracing reste partiel : il ne s’applique qu’à la carrosserie des véhicules et non aux environnements. En outre, prudence si vous jouez en ligne, il est possible que cette manipulation soit considérée comme de la triche et puisse donc causer votre bannissement.

Les performances de 12 GPU sur Forza Horizon 5

Un impact sur le framerate d’environ 15 % en 4K

Vous l’aurez constaté, le ray tracing a un effet perceptible sur le rendu, mais également sur les performances. Selon les mesures affichées tout au long de la vidéo, l’activer semble abaisser le nombre d’images par seconde d’environ 15 % en 4K ; 7 % en Full HD. D’ailleurs, c’était prévisible, mais selon l’auteur de la vidéo, les cartes graphiques RTX de NVIDIA supportent mieux le ray tracing sur Forza Horizon 5 que les Radeon RX 6000 d’AMD.