Fractal Design : « Chérie, j’ai rétréci les boîtiers Define 7 et Meshify 2 »

Le constructeur Fractal Design lance des variations Mini et Nano de ses boîtier Define 7 et Meshify 2.

Le portefeuille de produits du constructeur Fractal Design s’agrandit avec l’arrivée de versions « Nano » et « Mini » des boîtiers Define 7 et Meshify 2. Au total, ce sont quatre nouvelles références qui font donc leur apparition.

Les gammes Define 7 à gauche et Meshify 2 à droite – Crédit : Fractal Design

Des boîtiers plus ou moins haut

Les Define 7 Mini et Meshify 2 Mini reprennent les lignes, le design et les caractéristiques de leurs grands frères respectifs, mais avec des dimensions réduites et une compatibilité avec les formats Mini-DTX, micro-ATX et Mini ITX uniquement (ainsi que DTX dans le cas du Meshify 2 Mini). Fort logiquement, les Define 7 Nano et Meshify 2 Nano sont plus compacts encore et sont exclusivement destinés aux cartes mères mini ITX et mini DTX.

Meshify 2 Mini – Crédit : Fractal Design Define 7 Mini – Crédit : Fractal Design

Les modèles Mini affichent des dimensions de 399 x 205 x 406 mm là ou les versions Nano sont encore un moins grandes, avec seulement 361 mm de hauteur. Tous ces boîtiers acceptent les cartes graphiques d’une longueur maximale de 331 mm et (ou 306 mm max si un ventilateur frontal est installé), possèdent un ventilateur de 120 mm à l’arrière, un de 140 mm à l’avant et proposent un certain nombre d’emplacements pour des ventilateurs supplémentaires. Ils profitent bien entendu d’un système d’assemblage simplifié (le panneau supérieur est par exemple entièrement amovible), et de gestion des câbles, et possèdent des filtres anti-poussières au niveau des emplacements des ventilateurs.

Meshify 2 Nano – Crédit : Fractal Design Define 7 Nano – Crédit : Fractal Design

D’ores et déjà disponibles sur le marché selon le constructeur, ces différents boîtiers sont proposés en noir ou en blanc. Côté tarifs, comptez entre 120 et 150 euros, selon le modèle exact.

Source : Fractal Design