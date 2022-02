Fractal Design présente les boîtiers Torrent Compact et Torrent Nano

Fractal Design décline son boîtier Torrent dans des versions baptisées Torrent Compact et Torrent Nano. Le premier modèle a des dimensions de 450 x 222 x 467 mm et accepte des cartes mères E-ATX (jusqu’à 274 mm) / ATX / mATX / Mini-ITX / SSI-CEB ; le second mesure 417 x 222 x 374 mm et se restreint aux cartes mères mITX / mDTX. Les deux boîtiers supportent des alimentations ATX, dans la limite de 210 mm pour le Compact et de 200 mm pour le Nano.

Le Torrent Compact peut héberger une carte graphique atteignant jusqu’à 330 mm de long ; un ventirad s’élevant jusqu’à 174 mm de haut. Ces valeurs passent à respectivement 335 mm et 165 mm pour le Torrent Nano.

SilverStone SETA Q1, un boîtier doté de mousse insonorisante

Stockage, refroidissement…

Le Torrent Compact possède 7 slots d’extension, quatre baies 2,5 pouces dont une compatible 3,5 pouces. Le Torrent Nano a 3 slots d’extension, trois baies 2,5 pouces dont une compatible 3,5 pouces.

En matière de refroidissement, le Torrent Compact permet l’installation d’une paire de ventilateurs de 180 / 140 mm ou de trois de 120 mm en façade, de la même quantité dans sa partie inférieure et d’une unique turbine de 120 mm à l’arrière. Il supporte des radiateurs de 360 mm max.

Le Torrent Nano accepte un ventilateur de 180 mm ou une paire de turbines de 140 / 120 mm en façade, une paire de ventilateurs de 140 / 120 mm dans sa partie inférieure, un ventilateur de 120 mm à l’arrière. Il peut accueillir des radiateurs de 280 mm max.

Fractal Design fournit une paire de ventilateurs Dynamic GP-18 avec la version standard du Torrent Compact, ou de Prisma AL-18 pour la version RGB (180 x 38 mm). Même concept pour le Torrent Nano, mais avec un seul ventilateur dans les deux cas.

Pas de disparité concernant la connectique en façade. Il y a un pour USB 3.1 Gen 2 Type-C, une paire de ports USB 3.0 Type-A, les E/S audio.

Torrent Compact Torrent Nano

L’entreprise propose les versions standards avec des panneaux latéraux en verre trempé ou en acier ; uniquement en verre trempé pour les déclinaisons RGB. Il existe quatre variantes en tout. Celle en RGB, une version noire, une version blanche, une version noire avec des panneaux latéraux en acier noir. Les prix débutent à 149,90 euros pour le Torrent Nano et à 169,90 euros pour le Torrent Compact.