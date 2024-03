GeForce Now : des pass journaliers pour tester le service, attention au prix

NVIDIA étoffe l’offre de son service de Cloud gaming GeForce Now. Désormais, en plus des abonnements mensuels Prioritaire et Ultime, les joueurs vont pouvoir acheter des pass journaliers de 24 heures.

©NVIDIA

Le service de Cloud gaming de NVIDIA, GeForce Now, est assez complet. Divisée en trois abonnements distincts : Gratuit, Prioritaire et Ultime, la plateforme permet en théorie à tout le monde d’y trouver son compte.

Alors que la publicité a fait son apparition dans la version gratuite du service, NVIDIA souhaite diversifier encore plus son offre. En effet, le constructeur de GPU haut de gamme vient tout juste de mettre en ligne des pass journaliers pour GeForce Now.

Ces sessions de jeu à la journée sont mises en vente. Cela doit permettre aux joueurs de se faire une idée du service avant de s’abonner. Le but est donc de tester ce que propose GeForce Now sans pour autant s’engager à payer un abonnement mensuel.

Comme l’offre de base de NVIDIA, les pass journaliers sont divisés en deux catégories : Prioritaire à 4,39 euros par session et Ultime vendue à 8,79 euros. Ces pass de 24 heures sont évidemment accompagnés d’offres différentes. La version Ultime, comme l’abonnement, est plus complète et donne accès aux serveurs RTX 4080.

©NVIDIA

Les pass GeForce Now, une offre de test intéressante ?

Si le principe peut paraître intéressant, le prix des différents pass journaliers peut paraître un peu trop élevé. Alors que le coût des abonnements GeForce Now a déjà augmenté récemment, ces nouvelles versions “échantillon” du service de Cloud gaming ne semblent pas particulièrement attrayantes.

Pass journalier Prioritaire Ultime Durée des sessions 6 heures 8 heures Accès prioritaire Serveurs premium Serveurs RTX 4080 Définition Jusqu’à 1080p Jusqu’à 4K Framerate maximum Jusqu’à 60 FPS Jusqu’à 120 FPS Plateforme Premium, RTX ON

(RTX 2080) RTX 4080, RTX ON Prix 4,39 € / 24 heures 8, 79 € / 24 heures Prix équivalent abonnement 10,99€ / mois

54,99€ / 6 mois 21,99€ / mois

109€ / 6 mois

En comparaison, l’abonnement Ultime n’est “que” de 21,99 euros par mois (18,17 euros avec l’engagement de 6 mois). Ces pass journaliers pourraient ne pas trouver preneur. De plus, NVIDIA précise qu’un nombre limité de pass sera vendu quotidiennement.

Afin d’accompagner ses nouvelles offres, le service GeForce Now ajoute huit jeux supplémentaires à son catalogue. Cela comprend des jeux récemment sortis. C’est le cas de The Thaumaturge, un RPG développé par Fool’s Theory.

The Thaumaturge

Classified: France ‘44

Expeditions: A MudRunner Game

Winter Survival

Taxi Life: A City Driving Simulator

Zoria: Age of Shattering

Granblue Fantasy: Relink

Undisputed

Finalement, pour quelques euros supplémentaires, il est possible de tester l’offre Ultime plus longtemps sans engagement véritable. Il faut néanmoins rappeler que NVIDIA pratique le renouvellement automatique des abonnements. Il semble donc plus intéressant de prendre un mois et de résilier dans la foulée.