GeForce Now : il n’y a plus d’abonnements Fondateurs de disponibles !

Moins de deux mois après le lancement de sa plateforme de cloud gaming GeForce Now et malgré le retrait de plusieurs éditeurs comme Bethesda ou 2K Games, NVIDIA annonce avoir « atteint la capacité d’accueil des membres fondateurs » et qu’il n’y a donc « plus de places disponibles » en Europe.

La société prévoit l’épuisement des offres fondateurs en Amérique du Nord sous peu. Nul doute que la pandémie de coronavirus, qui contraint bon nombre de personnes à rester chez elle, a eu un effet accélérateur. Steam a notamment battu son record d’affluence dimanche dernier.

Ubisoft soutient le GeForce Now de NVIDIA

Des sessions de 1h et pas de RTX pour l’offre gratuite

NVIDIA indique travailler à l’augmentation de ses capacités en ajoutant des serveurs dans ses centres de données. Toutefois, en attendant, vous pouvez toujours souscrire à l’offre gratuite. Cela limite les sessions de jeu à 1h (contre 6h pour les membres fondateurs) et ne permet pas de bénéficier du ray tracing RTX sur les titres compatibles.