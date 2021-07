Gigabyte Aorus Xtreme Gen 4 AIC : capacité de 32 To et vitesse de transfert de 28 Go/s

Une carte refroidie par deux ventilateurs qui embarque 8 SSD AORUS Gen4 7000s de 4 To.

Gigabyte dévoile une version améliorée de son Aorus Gen4 AIC, l’Aorus Xtreme Gen 4 AIC. Cette carte à SSD mise à jour troque les anciens SSD basés sur le contrôleur Phison E16 contre les SSD AORUS Gen4 7000s lancés en début d’année. L’Aorus Xtreme Gen 4 AIC peut embarquer jusqu’à 8 modèles de 4 To, pour une capacité totale de 32 To.

Grâce à l’adoption du contrôleur PS5018-E18, les vitesses de lecture / écriture séquentielles culminent désormais à 28 Go/s et 26,6 Go/s respectivement. Les SSD embarquent de la mémoire NAND TLC 3D à 96 couches. Gigabyte renseigne les performances ci-dessous en mode RAID.

Des SSD bien refroidis

Contrairement au précédent modèle, qui se contentait d’une unique turbine, l’Aorus Xtreme Gen 4 AIC ressemble encore davantage à une carte graphique low profile. Afin de maintenir ses 8 SSD NVMe au frais, elle possède deux ventilateurs axiaux qui envoient de l’air à travers un radiateur en aluminium. Une plaque arrière assure également une dissipation de la chaleur. Enfin, les constantes vitales des hôtes sont surveillées par 10 capteurs répartis uniformément sur le PCB.

Comme le mentionne Jackson Hsu, directeur de la division GIGABYTE Channel Solution, de tels débits se rapprochent du maximum de ce que peut offrir l’interface PCIe 4.0 x16 (32 Go/s) : « Grâce aux avancées hardware et de mémoire flash, les performances des SSD ont franchi un nouveau palier, mais il reste encore un écart par rapport à la bande passante de transmission maximale de 32 Go/s du PCIe 4.0 x16.

GIGABYTE a joué un rôle de premier plan dans le développement et la production de SSD PCIe 4.0. Après le lancement récent de l’AORUS Gen4 7000s Prem. SSD, GIGABYTE a lancé le SSD AORUS XTREME Gen4 AIC pour se rapprocher de la bande passante PCIe 4.0 maximale avec une vitesse de transfert de 28 Go/s. La conception thermique à double ventilateur permet de garantir les performances avec des températures basses, tandis que la grande capacité de 32 To permet aux utilisateurs de stocker davantage de données et de réduire le risque d’espace de stockage insuffisant. »

Gigabyte n’a pas indiqué le prix ; celui-ci devrait atteindre plusieurs milliers d’euros. Pour avoir une idée de ce dernier, sachez que l’AORUS Gen4 AIC coûte environ 1800 euros dans sa version 8 To actuellement.

Source : Gigabyte