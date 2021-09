Gigabyte lance des ventilateurs Aorus ARGB

Déclinés dans des versions 120 et 140 mm.

Gigabyte dévoile des ventilateurs ARGB dans sa gamme Aorus. L’entreprise ne fait pas preuve d’une grande originalité pour les nommer, puisqu’ils s’appellent sobrement Aorus ARGB Fan. Ils se déclinent en deux formats : 120 mm pour le modèle GP-AR120RFAN et 140 mm pour le GP-AR140RFAN.

Comme l’indique leur désignation, ces ventilateurs proposent des effets lumineux configurables distillés par 8 LEDs incrustées dans le moyeu. Gigabyte a peint les 9 pales en blanche afin qu’elles contribuent à diffuser les effets RGB. Le cadre du ventilateur profite d’un rembourrage en caoutchouc censé limiter les vibrations. Parmi les autres atouts mis en avant par la marque, un moteur à palier lisse avec roulement à six pôles, un « nanolubrifiant à base de graphène » qui confère une durée de vie de précisément 73 500 heures à ses turbines, et enfin une « alimentation triphasée » supposée « réduire le bruit généré lors du fonctionnement à faible vitesse » mais aussi « les vibrations et la consommation d’énergie ».

Vitesses de rotation, débits d’air et volumes sonores

Concrètement, le ventilateur Aorus 120 ARGB offre une vitesse de rotation comprise entre 800 et 1 700 tr/min, pour un débit d’air compris entre 18,52 et 40,85 CFM, une pression statique de 0,37 à 1,48 mm H₂O, et un niveau de bruit de 7,3 à 28,6 dBA.

Le modèle Aorus 140 ARGB tourne à la même vitesse que son petit frère. Logiquement, il pousse plus d’air, de 30,3 à 60,64 CFM, pour une pression statique de 0,59 à 2,18 mm H₂O et fait un peu plus de bruit de 8,9 à 35,8 dBA.

Les deux ventilateurs se connectent via de classiques connecteurs PWM à 4 broches et ARGB. Ils bénéficient de trois ans de garantie. Apparemment, Gigabyte proposera ces modèles à l’unité, à un tarif non précisé.