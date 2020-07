Mindshunter présente la Zephyr, une souris dotée d’un petit ventilateur qui rafraîchit la main !

Qu’il soit causé par le stress au cours d’une partie de CS:GO ou de PUBG, simplement lié à la chaleur, ou induit par une prédisposition génétique, le phénomène de mains moites au contact d’une souris, décrit comme le mal du siècle par certains manucures, empoisonne la vie de plusieurs générations d’êtres humains. Heureusement, presque 60 après l’invention de ce périphérique (1963), Mindshunter a trouvé le remède : une souris équipée d’un petit ventilateur. Vous vous en doutez, celui-ci n’a qu’une seule mission, celle de refroidir la paume posée dessus.

La souris Zephyr embarque ainsi une minuscule turbine inclinée à 45 degrés. La vitesse de celle-ci est réglable (4000, 7000 et 10 000 tr/min) afin de s’adapter à la sensibilité palmaire de chacun. En outre, le ventilateur ne se borne pas à expulser de l’air. Il diffuse également un subtil éclairage RGB. Réglable selon trois niveaux de luminosité, il sied ainsi à tous les types de peaux.

Un dissipateur de chaleur à effet Peltier pour rafraîchir… son corps

Une souris fraîche et légère

Ce n’est pas tout, puisque Mindshunter a même pensé au revêtement de la souris. Il limite lui aussi la transpiration en plus d’être immunisé aux traces de doigts et même de graisse.

Grâce à son style alvéolé, cette Zephyr, qui n’est pas sans rappeler la Model D de Glorious PC ou la Light² 200 de Sharkoon, reste fluette avec 68 grammes sur la balance.

Terminons par préciser qu’il s’agit d’une souris ambidextre. Elle s’arme d’un capteur Pixart 3389 (plage de 100 à 16 000 DPI) et de swicthes Omron estimés à 50 millions de clics. Pour son lancement, elle bénéficie d’un rabais de 50 %. Cela ramène son tarif à 79 dollars, ce qui présage d’un tarif de 160 dollars hors promotion. Et si c’était le prix à payer pour ne plus transpirer ?

