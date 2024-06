Glacier : les batteries next-gen de OnePlus augurent une capacité et des performances accrues

OnePlus devrait intégrer un nouveau genre de batterie dans son OnePlus Ace 3 Pro. Nommée “Glacier Battery”, celle-ci utiliserait une anode en silicium-carbone, augmentant sa densité énergétique, sa capacité mais aussi sa vitesse de charge et sa durée de vie.

OnePlus Ace 2 Pro ©OnePlus

La batterie est l’un des composants les plus vitaux présents dans un smartphone. Sans elle, rien ne fonctionne et malheureusement celle-ci peut finir par se dégrader avec le temps, résultant en une baisse de l’autonomie des téléphones ou appareils mobiles.

Il peut y avoir de nombreuses raisons à cela, notamment sa composition mais aussi la chaleur à laquelle elle est exposée ou qu’elle dégage. Actuellement, de nombreux constructeurs de smartphones sont confrontés à des batteries à la durée de vie limitée, cependant une entreprise pourrait avoir la solution.

OnePlus, la société sœur d’Oppo à qui l’on doit le OnePlus 12, promet un tout nouveau genre de batterie dans son prochain OnePlus Ace 3 Pro. Celui qui doit logiquement faire suite au OnePlus Ace 2 Pro devrait adopter un composant inédit nommé “Glacier Battery”.

La batterie de OnePlus serait meilleure dans tous les domaines ?

Selon les informations fournies par OnePlus et par une fuite provenant de Weibo, ce type de batterie aurait un potentiel très important. Elle serait par exemple capable de charger très rapidement mais serait également plus endurante grâce à une résistance améliorée à la chaleur.

©OnePlus via Weibo

En association avec la technologie “Battery Healing” d’Oppo, la batterie du OnePlus Ace 3 Pro verrait donc sa durée de vie augmenter. Celle-ci serait moins sujette aux problèmes liés à la décharge et à la recharge, sa dégradation globale se faisant sur une période plus longue.

La batterie “Glacier” de OnePlus aurait été développée en association avec la firme CATL, responsable de la manufacture d’accumulateurs pour voitures électriques. Celle-ci, d’après un leak, utiliserait l’anode de silicium-carbone dans sa composition.

Le silicium-carbone, la nouvelle révolution des batteries ?

Déjà présentée par Honor en 2023, cette technologie pourrait offrir un gain de la densité énergétique des batteries de 12,8 % par rapport aux modèles traditionnels en permettant de stocker d’avantage d’ions lithium. De ce fait, la capacité serait accrue sans pour autant augmenter la taille du composant. La batterie du OnePlus Ace 3 Pro étant d’ailleurs apparemment de 6100 mAh.

OnePlus 12 ©OnePlus

De plus, le smartphone de OnePlus serait capable de charger sa batterie entièrement en 30 minutes seulement, notamment grâce à une vitesse de charge de 100 W. En somme, cet accumulateur souhaite résoudre les problèmes les plus courants auxquels font face les mobiles.

Il serait intéressant de voir plus de constructeurs et d’appareils adopter ce genre de batterie à l’avenir. Si celle-ci s’avère être une véritable avancée technologique par rapport aux accumulateurs au lithium-ion actuels, les problèmes de charge et de baisse de l’autonomie pourraient être modérés.

Le OnePlus Ace 3 Pro devrait être présenté officiellement le 20 juin prochain. Ce sera l’occasion pour l’entreprise de dévoiler plus amplement ce nouveau modèle de batterie et l’ensemble des avantages qu’elle apporte.

Source : Weibo