Google Maps devient plus immersif avec plein de bâtiments en 3D

L’application de navigation de Google n’affiche plus seulement les bâtiments en 3D lors de l’exploration manuelle, mais directement au cours de la navigation. Le rendu reste moins abouti que celui d’Apple, et ne prive pas de regarder autour de soi…

© 9to5Google

Nous vous en parlions à la mi-décembre, certains utilisateurs de Google Maps via Android Auto ont pu expérimenter la prise en charge de l’affichage des bâtiments en 3D lors de la navigation. Il semblerait que le géant de Mountain View ait également décidé de le proposer dans la navigation sur mobile.

C’est la découverte faite par nos confrères de 9to5Google montrée dans les captures d’écran ci-dessous.

© 9to5Google

Quand Google copie Apple

La nouveauté n’est pas l’affichage de bâtiments en 3D ; cette fonctionnalité existe depuis longtemps. D’ailleurs, ceux qui ne se contentent pas de représentations peuvent aussi s’orienter vers le mode Immersive View dans l’application.

Le changement réside dans le fait que cet affichage apparaisse pendant la navigation ; jusqu’ici, Google limitait cette option (qui n’est pas activée par défaut) lors de l’exploration manuelle d’une zone urbaine.

La représentation des bâtiments en 3D pendant la navigation dans Google Maps sur Android et iOS nécessite que la vue 3D soit activée avant le début de la navigation et que le zoom soit assez important.

Pour l’instant, tous les terminaux ne sont pas concernés par ce changement, et nous ne savons pas précisément depuis quand Google a implanté cette fonctionnalité à titre expérimental. D’ailleurs, nos confrères l’ont bien testée en mode navigation standard, mais toujours pas dans Android Auto.

Quoi qu’il en soit, pendant la conduite, l’affichage des bâtiments 3D peut s’avérer plus gênant qu’autre chose. Selon les retours des membres Reddit à l’origine de cette découverte, les modèles 3D deviennent transparents lorsqu’ils risquent de masquer l’itinéraire.

Comme nous le rapportions dans notre précédente actu consacrée à ce sujet, Google s’inspire ici fortement de la DCE (detailed city experience) d’Apple Maps. Le rendu de l’application de la marque à la pomme est toutefois plus élaboré : il est globalement plus coloré et détaillé (outre les bâtiments, il représente quelques arbres). De plus, il prend également en charge un cycle jour / nuit avec des lumières qui filtrent au travers des bâtiments en fonction de l’heure.

© Apple

La prochaine étape bien plus importante pour Google Maps serait l’arrivée d’un chatbot, un assistant IA dont des traces ont été repérées en octobre dernier.

Source : 9to5Google