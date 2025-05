Google vs ChatGPT : Qui génère le plus de recherches en ce début d’année ?

Google reste très largement plus utilisé que ChatGPT pour les recherches. ChatGPT est encore dépassé par Bing, mais de peu, malgré l’intégration de l’IA dans le navigateur.

Une analyse publiée par la société de référencement OneLittleWeb révèle que les moteurs de recherche continuent de dominer très largement le trafic web mondial, malgré la croissance rapide des chatbots basés sur l’intelligence artificielle. Entre avril 2024 et mars 2025, les dix principaux moteurs de recherche ont totalisé environ 1,8 billion de visites, contre seulement 55,2 milliards pour les dix principaux chatbots IA. Cela représente un rapport de 34 pour 1 en faveur des moteurs de recherche.

Google reste le moteur de recherche le plus utilisé

Parmi les moteurs de recherche, Google reste de loin le plus utilisé. En mars 2025, il a enregistré 1600 milliards de visites, soit près de 89 % du total de trafic capté par les dix premières plateformes de recherche. Bing, le moteur de recherche de Microsoft, occupe la deuxième place avec 60 milliards de visites, affichant une croissance annuelle de 27,7 %. Google, de son côté, enregistre une légère baisse de 1,4 % par rapport à mars 2024.

D’autres acteurs comme Yahoo ne connaissent pas la même dynamique. Ce dernier a attiré 41,3 milliards de visiteurs en mars, soit une baisse de 22,5 % sur un an.

Les chatbots en forte progression, mais encore loin derrière

Du côté des chatbots, le rapport montre une dynamique de croissance nettement plus marquée. En mars 2025, les dix principales plateformes ont enregistré un total de 55,2 milliards de visites. ChatGPT d’OpenAI domine largement ce segment, représentant à lui seul 87 % de ce trafic, avec 47,7 milliards de visites. Gemini (Google) et DeepSeek (Chine) suivent avec 1,7 milliard de visites chacun.

Parmi les croissances notables, DeepSeek se distingue avec une progression de 113 007 % sur un an, tandis que ChatGPT et Gemini ont vu leur trafic augmenter respectivement de 67 % et 41 %.

En moyenne, les chatbots ont attiré 4,6 milliards de visites mensuelles en mars, contre 155 milliards pour les moteurs de recherche. Le trafic quotidien moyen se situe à 233 millions pour les chatbots, contre 5,5 milliards pour les moteurs.

Une croissance constante sur un an pour les chatbots

Depuis mai 2024, le nombre de visites sur les plateformes de type chatbot a connu une croissance régulière, passant de 3,1 milliards à 7 milliards en mars 2025. En comparaison, entre avril 2023 et mars 2024, le trafic était resté plus modeste, culminant à seulement 2,9 milliards en mars 2024 après un creux à 2,1 milliards en août.

Des hausses mensuelles significatives ont été observées en septembre 2024 (+17 %) et février 2025 (+22 %). Du côté des moteurs de recherche, le trafic a connu plus de variations, tombant à 148 milliards en février 2024 avant de remonter à 161 milliards en février 2025. Depuis novembre 2024, une tendance haussière continue est enregistrée, culminant à 155 milliards de visites en mars.

Un écart qui persiste malgré l’essor de l’IA

Malgré des taux de croissance élevés, les chatbots ne représentent encore qu’environ 3 % du trafic des moteurs de recherche. Toutefois, la tendance laisse entrevoir une adoption progressive de ces outils, notamment dans les usages liés à la recherche d’information. À l’heure actuelle, les moteurs de recherche conservent une place centrale dans la navigation web, mais les plateformes basées sur l’IA pourraient jouer un rôle croissant à mesure que leur usage se généralise.