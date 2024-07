MSI Claw : la console portable qui change la donne à moins de 600€ !

MSI a frappé fort avec la sortie de sa nouvelle console portable, la MSI Claw. Présentée pour la première fois au dernier CES, elle est idéale pour les gamers souhaitant profiter de leurs jeux préférés partout et à tout moment. Connectable à la TV, elle permet également une expérience de jeu immersive sur grand écran. Avec la MSI Claw, vous pouvez ainsi jouer à Cyberpunk 2077, Apex Legends ou encore Fortnite où et quand vous le souhaitez.

La console portable MSI Claw et la concurrence : comparatif technique

Les principales caractéristiques techniques de la MSI Claw :

Intel® Core™ Ultra 7 155H / Intel® Core™ Ultra 5 135H

Windows 11 Famille / Windows 11 Professionnel

Carte graphique Intel® Arc™

16 Go LPDDR5

Écran 7″ Full HD (1920 x 1080), tactile, 120 Hz, 100 % sRGB, 500 nits, IPS

Connexion Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4

1 lecteur de carte microSD

Tout savoir sur la console

Malgré des débuts mitigés en termes de performances, MSI et Intel ont rapidement réagi avec des mises à jour du BIOS et des pilotes de GPU qui améliorent significativement les capacités de la Claw. Cette réactivité démontre le potentiel immense de cette console qui s’impose comme une option sérieuse face à la concurrence.

La MSI Claw se distingue désormais de ses concurrentes telles que la ROG Ally et la Legion Go grâce à plusieurs innovations matérielles. Contrairement aux modèles équipés de processeurs AMD Z1 Extreme, la Claw embarque un processeur Intel Core Ultra, soutenu par des mises à jour de BIOS et de GPU qui optimisent ses performances. De plus, ses joysticks et gâchettes avec capteurs à effet Hall offrent une précision et une durabilité supérieures aux capteurs traditionnels.

La Claw surpasse aussi ses rivales avec sa batterie de 53Wh, la plus grande capacité sur le marché des consoles portables. Enfin, son système audio immersif et l’interface utilisateur complète du logiciel MSI Center M la placent en tête pour tous ceux qui souhaitent une expérience de jeu enrichie et intuitive.

La MSI Claw en promotion : jusqu’à -200€ jusqu’au 23 juillet

Vous êtes intéressé par la console portable MSI Claw ? Bonne nouvelle : jusqu’au 23 juillet, elle est disponible avec des remises exceptionnelles chez de nombreuses enseignes. En fonction du modèle et de l’enseigne, vous pouvez ainsi vous la procurer à partir de 599€ avec le kit d’accessoires.

Voir toutes les offres sur la MSI Claw

Les offres valables jusqu’au 13 juillet :

Référence CPU SSD Enseigne Prix original Prix Promo Claw A1M-042FR Core Ultra 5 512Go Boulanger

FNAC

LDLC

Rue du commerce

Amazon

Cdiscount

MSI Boutique en ligne 799€ 599€

avec Kit d’accessoires Claw A1M-043FR Core Ultra 7 1To Boulanger

MSI Boutique en ligne 899€ 799€ Claw A1M-043FR Core Ultra 7 1To LDLC

Cdiscount

Amazon 899€ 849€ Claw A1M-212FR Core Ultra 5 1To Carrefour 849€ 679€

Cet article est une publication sponsorisée proposée par MSI.