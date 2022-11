GPU Chunxiao : 4096 cœurs FP32, mémoire GDDR6, interface PCIe Gen 5

Moore Threads Intelligent Technology, un fabricant chinois de GPU, présente une nouvelle génération basée sur le GPU Chunxiao et ciblant à la fois le grand public et les centres de données. La première carte, destinée aux joueurs, est la MTT S80 ; la carte pour serveurs est la MTT S3000. Elles succèdent aux cartes graphiques MTT S60 et MTT S2000 respectivement, lancées en mars dernier. Les nouvelles venues sont toujours basées sur l’architecture MUSA (MT Unified System Architecture). Moore Threads annonce jusqu’à 15,2 TFLOPS de performance simple précision. Cela situe théoriquement ce GPU juste derrière une GeForce RTX 3060 Ti.

© Moore Threads © Moore Threads

Le GPU, appelé MUSA Chunxiao, comporte 22 milliards de transistors et possède 4096 processeurs de flux. Il supporte les formats FP32, FP16, INT8, l’interface de programmation MUSA et diverses API populaires comme DirectX ou OpenGL. Pour les jeux, la société rapport avoir collaboré avec des développeurs sous Unreal Engine et Unity afin de maximiser la comptabilité. Reste qu’à ce stade, de l’aveu même de Moore Threads, seulement une vingtaine de titres DirectX seraient supportés.

© Moore Threads

Selon l’entreprise, son nouveau GPU améliore jusqu’à 3,4 fois les performances avec l’API DirectX et jusqu’à 5 fois avec OpenGL. La société revendique également des vitesses d’encodage / décodage vidéo 4x et 2x supérieures respectivement avec prise en charge des codecs H.264, H.265 et AV1 notamment. Le moteur vidéo peut gérer la 8K à 30 IPS et jusqu’à 32 flux 1080p à 30 IPS. Les sorties d’affichage incluent du DisplayPort 1.4 et du HDMI 2.1. Par ailleurs, les cartes graphiques utilisent une interface PCIe 5.0 x16.

© Moore Threads

Le fondeur chinois SMIC a commencé la production de masse en 14 nm

16 et 32 Go de GDDR6

La carte graphique MTT S80 hérite de 16 Go de mémoire GDDR6, la MTT S3000 de 32 Go de mémoire. La consommation du GPU n’est pas connue. Le système de refroidissement à trois ventilateurs suggère quelques centaines de watts.

© Moore Threads © Moore Threads

JD.com commercialisera ces cartes graphiques à partir du 11 novembre 2022. Pour le moment, les prix n’ont pas été communiqués.

© Moore Threads

Carte graphique MTT S60 MTT S2000 MTT S80 MTT S3000 Architecture 12nm MUSA-Sudi 12nm MUSA-Sudi MUSA-Chunxiao MUSA-Chunxiao Cœurs FP32 2048 4096 4096 4096 Performance FP32 6 TFLOPS 12 TFLOPS 14,4 TFLOPS 15,2 TFLOPS VRAM 8 Go LPGDDR4X 32 Go 16 Go GDDR6 32 Go GDDR6 Facteur de forme Blower un seul slot Un seul slot, refroidissement passif Deux slots, trois ventilateurs Deux slots, refroidissement passif API supportées DirectX, Vulkan, OpenGL, OpenGL ES DirectX, Vulkan, OpenGL, OpenGL ES DirectX, Vulkan, OpenGL, OpenGL ES DirectX, Vulkan, OpenGL, OpenGL ES CPU / systèmes d’exploitation supportés X86/ARM/LoongArch ; Windows/Linux X86/ARM/LoongArch ; Windows/Linux X86/ARM/LoongArch ; Windows/Linux X86/ARM/LoongArch ; Windows/Linux

