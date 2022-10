GPU-Z prend en charge les RTX 4090 et améliore le support des Arc A770 et A750

Le logiciel GPU-Z passe à la version 2.50, mais avec peu de nouveautés au final.

Outil indispensable pour tout connaitre sur sa carte graphique ou son iGP, le logiciel GPU-Z profite d’une nouvelle version 2.50. Au menu de cette mise à jour : le support amélioré des cartes Arc d’Intel et l’ajout de la prise en charge de la GeForce RTX 4090 de NVIDIA.

Une nouvelle version sortie principalement pour les testeurs

Cette nouvelle version de GPU-Z offre ainsi une meilleure détection des Arc A750 et A770, corrige la lecture des températures sur les cartes Arc d’Intel et ajoute la surveillance de la température de la mémoire graphique sur ces mêmes cartes. Côté NVIDIA, seul le support de la récemment dévoilée GeForce RTX 4090 est ajouté, mais on apprend tout de même que le module DLSS Game Scan est corrigé afin de dorénavant afficher un message explicite plutôt qu’un simple écran noir lorsqu’aucun jeu supporté n’est installé.

