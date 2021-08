Grand Theft Auto San Andreas se dote de textures améliorées par l’IA

Au cours des mois précédents, plusieurs jeux ont reçu des packs de textures améliorées par l’IA réalisés par des amateurs, que ce soit par le biais d’ESRGAN ou de Gigapixel. Parmi cette longue liste de jeux, citons Final Fantasy VII ou Final Fantasy XI, Dungeon Siege, F.E.A.R, Mario Kart 64 ou même The Witcher 3. Voici un nouveau titre, et non des moindres, à recevoir ce traitement : Grand Theft Auto San Andreas.

Le pack de textures illustré dans la vidéo ci-dessus est l’œuvre d’un certain flyaway888. Dans la description, celui-ci indique que son pack offre des textures améliorées et plus détaillées mais aussi plus vives. Il précise que certaines textures originales étaient trop basses et n’ont guère pu être améliorées, mais que 95 % correspondent à celles d’origine avec une meilleure définition. Quoi qu’il en soit, comme le montre la vidéo, c’est l’intérêt de ce procédé, la direction artistique n’est pas altérée. Vous pouvez télécharger ces packs de texture à cette adresse. L’auteur propose cinq packs pesant 6 Go chacun.

Cyberpunk 2077 se montre en 4K/Extreme et arrangé par plus de 50 mods

En attendant un remake ?

Pour mémoire, Rockstar Games a sorti Grand Theft Auto : San Andreas sur PlayStation 2 en novembre 2004 puis sur Xbox et PC en juin 2015. Le joueur incarne Carl Johnson, alias CJ ; l’histoire se déroule à San Adreas, État fictionnel composé de Los Santos, San Fierro et Las Venturas, trois villes inspirées de Los Angeles, San Francisco et Las Vegas respectivement.

Le dernier opus de la franchise GTA n’est autre que GTA V, lancé en 2013. Mais selon les prévisions les plus pessimistes, Grand Theft Auto VI n’arriverait pas avant 2025. Toutefois, certains soupçonnent Rockstar de préparer des remakes de GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas.

Les 50 meilleurs jeux et franchises d’action-aventure de tous les temps

Source : DSOGaming