Un pack de textures améliorées par l’IA embellit les humains et humanoïdes de The Witcher 3

Les mods pour The Witcher 3 ne manquent pas ; nous avons d’ailleurs récemment pu admirer une vidéo dans laquelle la RTX 3090 fait tourner le jeu apprêté de plus de cinquante mods. Si au niveau des packs de textures, le Witcher 3 HD Reworked Project est un incontournable, d’autres packs moins généralistes se focalisent sur certains modèles ; c’est le cas de HDAR – HD Animals Reworked qui cible les animaux par exemple. Voici un pack du même acabit, intitulé « Humans of the Continent 4K-2K Textures ». Comme son nom l’indique, il se concentre sur les textures des humains et autres humanoïdes du titre de CD Projekt Red.

On le doit au dénommé dbd17. L’auteur indique avoir utilisé des techniques d’upscaling par IA afin d’améliorer les textures entre 200 à 400 % de leur résolution d’origine. Les cibles de ce relooking sont donc les humains mais également les créatures humanoïdes telles que les succubes ou les Moires. Comme avez pu le constater avec les illustrations ci-dessus, un des atouts de ce pack est, comme souvent avec ceux basés sur des techniques d’IA, de ne pas dénaturer la direction artistique du jeu.

Environ 3 Go à télécharger

Le pack se divise en trois fichiers à télécharger. Le premier remanie tous les personnages masculins, le deuxième tous les personnages féminins et le dernier les enfants. De plus, un pack spécial de textures haute qualité pour Geralt est également disponible. N’hésitez pas à vous rendre sur le NexusMods si ce Humans of the Continent 4K-2K Textures vous intéresse.

Source : DSOGaming