Voici d’impressionnants remasters de Grand Theft Auto San Andreas / Vice City dans le moteur de GTA V

Une GTA Remastered Trilogy officielle sous Unreal Engine serait actuellement en préparation, mais après avoir visionné les vidéos ci-dessous, on se demande si Rockstar ne ferait pas mieux de confier directement ces remasters à la communauté. En effet, des fans de la licence travaillaient depuis plusieurs mois sur des remasters de Grand Theft Auto San Andreas et Vice City dans le moteur de GTA V.

Vous aurez facilement reconnu Carl Johnson dans cette première séquence partagée sur la chaîne YouTube Inter. Il s’agit au départ d’un projet mené par un certain MrVicho13, lequel avait d’ailleurs publié une vidéo test en avril dernier que nous avons intégrée en fin d’article. Il s’était fixé pour objectif de transposer la map de GTA SA dans le moteur de GTA V (RAGE et Euphoria). D’ailleurs, par le passé, nous avons pu découvrir une réalisation similaire, mais de la carte de GTA IV et agrémentée de path tracing. Les extraits partagés par Inter profitent de réglages poussés au maximum ; la configuration utilisée embarque notamment une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090.

Grand Theft Auto San Andreas se dote de textures améliorées par l’IA

GTA Vice City Remastered 2021

La seconde séquence, proposée par lunchxbles, montre un mod baptisé GTA Vice City Remastered 2021. Comme son nom l’indique, ce mod ambitionnait de recréer entièrement GTA Vice City.

Si nous avons parlé de ces cartes / mods au passé, c’est parce que Take Two Interactive et Rockstar ont demandé leur arrêt. Rien de très étonnant ni de scandaleux en prévision d’une GTA Remastered Trilogy incluant les deux opus mentionnés ici, GTA : Vice City et GTA : San Andreas, mais aussi GTA III. Mais clairement, ces amateurs ont placé la barre haut.

Intel rend GTA V plus photoréaliste grâce à l’IA, démonstration en vidéo

Sources : DSOGaming, Kotaku