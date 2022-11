Grosse chute de prix sur la Samsung Galaxy Watch5 chez Darty

Voir l’offre chez Darty

Quelques mois après sa sortie, Darty a décidé de casser le prix de la Samsung Galaxy Watch5. L’occasion pour vous de découvrir la qualité des montres connectées Samsung, mais sans vous ruiner.

Ainsi, si vous vous rendez dès maintenant chez Darty, vous pouvez profiter de 3 offres sur la Galaxy Watch5 :

Une remise immédiate de 6% (la montre se retrouve à 279,99€ au lieu de 299,99€). Une remise immédiate supplémentaire de 10% pour les clients Darty Max (la montre se retrouve aux alentours de 250€). Un remboursement de 50€ à demander sur le site de Samsung après achat.

In fine, si vous profitez des ces 3 offres, la montre vous revient alors à seulement 200€ au lieu de 299,9€ et vous économisez presque une centaine d’euros.

La Galaxy Watch5 : une montre connectée performante et exigeante

En prime, avec la Samsung Galaxy Watch5, vous êtes sûr de profiter d’une montre connectée de qualité avec des prestations haut de gamme. Très pratique, elle est également performante et peut vous accompagner au quotidien dans toutes vos activités.

Ainsi, la Samsung Galaxy Watch5 propose par exemple un écran Super AMOLED de 1,36 pouces, une résolution de 450 x 450px, un cadran en aluminium qui s’adapte à tous les styles ou encore la certification IP68. Elle peut ainsi être immergée dans l’eau jusqu’à 50m et résiste aux chocs et à la poussières.

Sur sa fiche technique, on trouve également 1,5Go de RAM avec un processeur Exynos W920 et 16Go de stockage SSD. Et parmi toutes ses fonctionnalités, on retient :

le suivi de la santé

le suivi de vos séances de sport

la mesure de la pression artérielle

la mesure de la fréquence cardiaque

la mesure de votre composition corporelle

la réception des notifications

la consultations des emails et des SMS

la programmation de rendez-vous

l’accès à l’historique des messages

Difficile de trouver mieux pour un prix aussi bas aujourd’hui…