GTA 5 bénéficiera d’une mise à jour importante en attendant GTA 6

La mise à jour gratuite de Grand Theft Auto V sur PC le 4 mars introduit l’illumination globale par ray tracing, l’occlusion ambiante, et le support pour le DLSS et le FSR, ainsi que diverses améliorations techniques et de contenu.

Nouveautés et améliorations

Cette mise à jour inclut toutes les améliorations récentes introduites sur consoles, telles que de nouveaux véhicules et mises à niveau chez Hao’s Special Works, des essais de véhicules premium, des courses HSW, des contre-la-montre HSW, et des animaux ambiants pouvant être photographiés pour participer au défi quotidien de photographie animalière. Les joueurs pourront également obtenir des avantages spéciaux pour GTA Online via un abonnement GTA+, bénéficier d’une page d’accueil renouvelée, recevoir gratuitement 4 000 000 GTA$ et d’autres éléments pour démarrer dans GTA Online.

Améliorations techniques

Parmi les principales améliorations techniques, on trouve l’illumination globale par ray tracing et l’occlusion ambiante, exclusives au PC, ainsi que les ombres et reflets par ray tracing disponibles sur les consoles de dernière génération. La mise à jour inclut également le support pour NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 1 et 3, des temps de chargement plus rapides grâce à l’utilisation d’un SSD avec DirectStorage, le support du contrôleur DualSense, et une expérience audio améliorée avec le support Dolby Atmos.

Compatibilité et support

Rockstar Games continuera de supporter l’ancienne version du jeu pour les joueurs dont le matériel ne répond pas aux nouvelles exigences minimales, assurant ainsi la continuité du support pour FiveM. Cependant, les joueurs de la version originale de GTA Online ne pourront pas jouer avec ceux utilisant la version mise à jour. Les joueurs PC devront s’assurer de jouer à la même version pour jouer ensemble. Les deux versions seront disponibles pour ceux qui mettent à jour le jeu, et les nouveaux acheteurs auront accès aux deux versions.

Configuration requise

La configuration minimale requiert Windows 10, un processeur Intel Core i7 4770 ou AMD FX 9590, 8 Go de RAM, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1630 ou AMD Radeon RX 6400, et 105 Go de stockage sur SSD. La configuration recommandée inclut Windows 11, un processeur Intel Core i5 9600K ou AMD Ryzen 5 3600, 16 Go de RAM en double canal, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600 XT, et un SSD compatible DirectStorage. Un système audio compatible Windows Spatial Sound et une solution contenant Dolby Atmos sont nécessaires pour une expérience Dolby Atmos.