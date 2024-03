Helldivers 2 moins cher : où acheter le jeu au meilleur prix ?

Helldivers 2 est un shooter coopératif à la troisième personne développé par Arrowhead Game Studios et édité par Sony Interactive Entertainment. Disponible sur PC et PS5, il vous permet de vous plonger dans la vie d’un soldat intergalactique dont la mission est de défendre la galaxie. Pour réussir, vous devrez obligatoirement former une escouade de 4 joueurs. Alors, si l’envie vous prend de vous battre contre la menace alien, voici où acheter Helldivers 2 au meilleur prix.

Où trouver Helldivers 2 pas cher ?

Helldivers 2 PS5 39.99€ Voir 39.99€ Voir 39.99€ Voir 54.90€ Voir

Helldivers 2 est disponible sur PS5 en version dématérialisée et physique au prix de 39,99€. La version PC est quant à elle disponible (en version digitale uniquement) sur la plateforme Steam.

Notez qu’il également possible de vous procurer cette version PC ainsi que la version Super Citizen Edition à 59,99€ (qui comprend le set d’armure de défenseur de la liberté DP-53, la cape de la volonté du peuple, l’arme MP-98 « Chevalier », le statut de Super-citoyen, le mini-jeu « Stratagem Hero » ainsi que des obligations de guerre premium « Vétéran émérite ») sur le site de la Fnac.

Acheter Helldivers 2 sur PC sur le site de la Fnac

Acheter Helldivers 2 Super Citizen Edition sur PC sur le site de la Fnac

Helldivers 2 : le titre qui fait sensation sur PS5 et PC

Personne ne s’attendait à ce qu’Helldivers 2 rencontre un tel succès, pas même les développeurs qui ont dû faire face à de nombreux problèmes techniques. Son impressionnante progression est le résultat d’un gameplay intense, d’un beau rendu visuel et d’un mode coopératif des plus réussi.

Dans Helldivers 2, vous incarnez un soldat de la Super-Terre recruté pour apporter la paix en territoire ennemi. Cependant, sachez que vous ne serez pas envoyé au casse-pipe sans un arsenal hyper sophistiqué : armes, explosifs, canons, vaisseaux… Vous avez à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour repousser la menace extraterrestre. Car oui, il s’agit bien d’exterminer de l’alien (Terminides ou Automatons). L’objectif est de libérer, ou de coloniser, les planètes de votre galaxie.

Si Helldivers 2 se joue en solo, c’est dans son mode coopératif qu’il révèle tout son potentiel, car vous pouvez former des escouades de 4 joueurs maximum. Pour réussir votre mission, vous devrez déployer les différents outils à votre disposition. Qu’ils s’agissent de bombes, de canons laser ou de mortiers, tout est bon tant que ça tue des aliens à grande échelle.

Les combats sont voulus aussi réalistes que palpitants. Les batailles sont spectaculaires et on en veut toujours plus. Helldivers 2 est aussi bon qu’il est beau, les différentes planètes sur lesquelles vous allez mener vos combats sont variées (neige, jungle, désert…) ce qui apporte encore plus de crédibilité au titre. 9 niveaux de difficulté sont disponibles ce qui permet une progression bienvenue, et casse la monotonie. Vous n’aurez jamais l’impression de jouer deux fois la même bataille.

En définitive, en jouant à Helldivers 2, vous aurez l’impression d’être plongé au coeur d’une guerre intergalactique de laquelle vous aurez du mal à vous détacher. Aussi addictif que jouissif, ce titre est vraiment la révélation du moment.