HP dévoile son casque VR Reverb G2 Omnicept Edition : un Reverb G2 bardé de capteurs biométriques

Caméras pour le suivi oculaire et facial, et capteur pour mesurer le rythme cardiaque.

HP présente une version Omincept Edition de son casque de réalité virtuelle Reverb G2. Cette dernière se destine principalement à un usage professionnel. Cela se traduit notamment par de nombreux capteurs biométriques. En outre, niveau écosystème, un kit de développement logiciel (SDK) permet aux entreprises d’élaborer des logiciels spécifiques ; pour celles qui n’auraient pas les ressources internes pour de tels projets, HP propose également d’y avoir accès via un réseau d’éditeurs de logiciels indépendants (ISV).

Sur un plan technique, ce Reverb G2 Omincept Edition reprend ce qui a fait le succès du casque lancé en mai dernier. On retrouve ainsi deux écrans LCD offrant une définition de 2160 x 2610 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, ainsi que des haut-parleurs supra-auriculaires hérités du Valve Index. En revanche, usage professionnel oblige, le coussin facial hérite d’un cuir PU lavable et le serre tête d’un cliquet. Là où cette Omincept Edition met le parquet, c’est sur les capteurs biométriques. Et ces derniers ne se contentent pas de suivre les mouvements de tête de l’utilisateur.

Des applications qui s’adaptent aux réactions de l’utilisateur

En effet, HP a ajouté des caméras pour le suivi oculaire et facial. Dans le premier cas, cela permettra par exemple aux développeurs de concevoir des logiciels qui tirent profit du suivi oculaire, ou d’élaborer des cartes matérialisant où l’utilisateur a orienté son regard selon les situations ; dans le second, la capture des mouvements faciaux permet, entre autres, la création d’avatars virtuels en temps réel. Un capteur chargé de mesurer le rythme cardiaque est également présent.

L’accès, gratuit, au SDK, couplé à l’utilisation de programmes basés sur l’intelligence artificielle pour analyser les données biométriques ouvrent la voie à des situations adaptatives. Par exemple, il sera tout à fait possible d’augmenter ou d’abaisser la difficulté d’un exercice en temps réel en fonction des réactions de l’utilisateur.

HP a publié la première version du SDK il y a quelques heures ; les développeurs peuvent ainsi se pencher sur la création de logiciels spécifiques pour ce casque HP Reverb G2 Omnicept Edition dès à présent. Toutefois, il faudra se montrer patient pour les tester ; l’entreprise ne livrera les premiers modèles qu’au printemps 2021, au mieux. Le tarif reste inconnu.

Source : Tom’s Hardware US