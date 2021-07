Il fabrique une Dreamcast armée d’un APU Ryzen 4650G et de 16 Go de RAM

Contrairement à d’autres consoles, comme la PlayStation qui a eu droit à sa PlayStation Classic ou la Mega Drive avec sa version Mini, la Dreamcast de Sega n’a, à notre connaissance, jamais engendré de réédition de ce genre pour le moment (certains évoquent toutefois une Dreamcast Mini). Un utilisateur du forum Computebase, Temujin 123, a donc décidé de prendre les choses en main et de concevoir lui-même sa propre Dreamcast, qu’il a appelée Dreamcast One.

À l’instar de la Mega Drive customisée que nous avions découverte en juin 2019, cette Dreamcast One embarque un processeur AMD, en l’occurrence un APU Ryzen 4650G. Ce membre de la famille d’APU Renoir possède un CPU à 6 cœurs / 12 threads sous architecture Zen 2. La fréquence de base est de 3,7 GHz et la fréquence Boost de 4,2 GHz. II héberge également un iGPU Vega à 7 cœurs.

Temujin 123 l’a installé sur une carte mère ASRock X300M-STX. La puce collabore avec 2 x 8 Go de mémoire Crucial Ballistix SO-DIMM DDR4-3200. Elle est refroidie par un ventirad Noctua NH-L9a-AM4. Il y a deux SSD M.2, l’un avec une capacité de 960 Go et l’autre de 1 To, ainsi qu’un SSD en SATA III de 120 Go. Tout ce beau monde prend place à l’intérieur d’un boîtier de 190 × 195,8 × 75,5 mm, conforme à celui du modèle. Une carte réseau Wi-Fi 5 est également présente.

Les spécifications de la Dreamcast

Pour la comparaison, sachez que la Dreamcast, lancée en 1998, possède un processeur RISC Hitachi SH-4 de 32 bits cadencé à 200 MHz. La console embarque un GPU PowerVR2 DC à 100 MHz et 26 Mo de RAM en tout. Elle a un petit modem de 56 kbit/s de série (33 kbit/s pour la version européenne). Enfin, la machine fonctionne sous une version modifiée du système d’exploitation Windows CE.

