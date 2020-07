Les prix des APU Ryzen 4000 dévoilés

Dans sa présentation officielle des APU Ryzen 4000, AMD n’a pas mentionné les prix. Et pour cause : ces puces sont pour l’instant réservées aux fabricants OEM et aux intégrateurs système. Néanmoins, il est toujours intéressant d’avoir idée des tarifs. Le fameux momomo_us satisfait notre curiosité.

En effet, l’individu s’est procuré la diapositive qui contient les prix recommandés pour les APU Ryzen 4000. Il n’y a pas de différence entre le tarif de la version G et celui de la version GE pour une même puce. Ainsi, le Ryzen 7 PRO 4750G et sa variante GE coûtent 309 dollars. Le Ryzen 5 PRO 4650G et son itération GE se négocient 209 dollars. Enfin, le Ryzen 3 PRO 4350G et sa mouture GE tombent à 149 dollars.

Les APU Ryzen 4000 font leurs preuves sur plusieurs jeux et benchmarks synthétiques

Uniquement sur chispets B550 et X570

D’autre part, momomo_us partage une diapositive sur la compatibilité des APU Ryzen 4000 avec les différents chipsets. D’après celle-ci, les puces ne sont compatibles qu’avec les cartes mères de série 500, soit les chipsets B550 et X570 pour l’instant (en attendant un possible A520 en septembre prochain).

Une donnée pour le moins surprenante, puisque les APU Ryzen ne prennent pas en charge le PCIe 4.0. Il s’agit peut-être d’une histoire de taille ROM insuffisante pour le microcode AGESA. Pourtant, AMD a bien annoncé que les cartes mères X470 et B450 prendraient en charge les processeurs Zen 3. Bien que les APU Ryzen 4000 soient sous architecture CPU Zen 2, on pouvait aussi s’attendre à une compatibilité sur ce type de cartes mères.