La Comté du Seigneur des Anneaux modélisée sous Unreal Engine 4

Beaucoup d’artistes 3D apprécient les possibilités offertes par l’Unreal Engine 4 pour recréer des environnements inspirés de films ou de jeux célèbres. Au cours des mois précédents, on ainsi découvert le café de Silent Hill rénové grâce à l’Unreal Engine 4, l’acte 4 de Diablo 2, ou encore effectué une petite visite du vaisseau Nostromo du film Alien. Destination du jour : la Terre d Milieu, et plus précisément la Comté.

On doit ce court extrait à un certain Tiam Lart. Pour le réaliser, l’individu a utilisé le plugin trueSKY, Speedtree et quelques Megascans pour les textures de bois et de pierre.

Vidéo : La Bataille pour la Terre du Milieu sous Unreal Engine 4 !

Une Comté étonnement déserte

Le résultat est assez convaincant, même si la zone modélisée est pour le moins restreinte. C’est également une Comté apparemment désertée par ses habitants hobbits, et l’auteur de ce projet ne le propose pas en téléchargement.

Enfin, on conseille à ceux qui apprécient le Seigneur des Anneaux de jeter un œil à l’impressionnant Gollum façonné par un dénommé Christian Hecht.

Source : DSOGaming