Intel aurait déjà dévoilé les caractéristiques des chipsets série 700

Pour accompagner sa treizième génération de Core, Raptor Lake, dont les premiers représentants pourraient bien faire leur apparition dès le troisième trimestre 2022, Intel proposera des chipsets série 700. Comme ceux de la série 600, ils conserveront le socket LGA1700. Les changements se focaliseraient essentiellement sur les lignes PCIe prises en charge d’après les informations repérées par le site japonais Uniko’s Hardware. Celles pour les chipsets 700 correspondraient aux deuxièmes valeurs surlignées (les premières valeurs, à gauche, sont celles des chipsets série 600).

Tout ceci est à recevoir avec beaucoup de prudence, mais à en croire nos confrères, les chipsets Intel B760, H770 et Z790 vont donc substituer un certain nombre de lignes PCIe 3.0 par des lignes PCIe 4.0. Le nombre total resterait identique (14 lignes pour le Bx60, 24 lignes pour le Hx70 et 28 lignes pour le Zx90), mais la répartition lignes PCIe 3.0 / 4.0 changerait. Le Z790 par exemple prendrait en charge 8 lignes PCIe 3.0 au lieu de 16 pour le Z690, mais 20 lignes PCIe 4.0 contre 12 pour le chipset actuel. En outre, pour ce chipset haut de gamme uniquement, le nombre maximal de ports USB 3.2 Gen 2×2 (jusqu’à 20 Gbit/s) passerait de quatre à cinq. Enfin, le chipset H610 n’aurait pas de successeur dans la série 700 si l’on se fie à ce tableau.

Chipset Z690 H670 B660 H610 Z790 H770 B760 Lignes PCIe 4.0 12 12 6 0 8 8 4 Lignes PCIe 3.0 16 12 8 8 20 16 10 Maximum USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s) 4 2 2 0 5 2 2 Maximum USB 3.2 Gen 2×1 (10 Gbit/s) 10 4 4 2 10 4 4 Maximum USB 3.2 Gen 1×1 (5 Gbit/s) 10 8 6 4 10 8 6

Raptor Lake : jusqu’à 24 cœurs / 32 threads

Vous pouvez retrouver toutes les informations dévoilées par Intel lors de la journée des investisseurs dans une précédente actu. Pour faire court, sachez simplement que ces processeurs auront jusqu’à 16 E-cores, autorisant ainsi des configurations à 24 cœurs / 32 threads (en 8+16).

Source : Uniko’s Hardware via Tom’s Hardware US