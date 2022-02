Le Core i9-12900KS s’impose sur Geekbench 5

L’actuel roi des processeurs Alder Lake, le Core i9-12900K, laissera bientôt son trône au Core i9-12900KS. Cette puce, brièvement présentée par Intel en début d’année, possède toujours 16 cœurs (8 P-cores et 8 E-cores) et 24 threads mais affiche des fréquences légèrement supérieures. Ses fréquences Turbo sur un cœur / tous les cœurs sont de respectivement 5,5 GHz et 5,2 GHz. Le Core i9-12900KS vient de faire son entrée dans la base de données Geekbench 5, ce qui permet d’avoir une idée de ses performances.

Il y a pour l’instant trois entrées pour le Core i9-12900KS. Tous les tests ont été effectués avec la même configuration : carte mère Asus ROG Strix Z690-F Gaming WiFi, 32 Go de mémoire DDR5-4800 et Windows 11 Home 64 bits. Au mieux, le processeur marque 2101 points en mono-cœur et 19 010 points en multicœurs. Pour la comparaison, le Core i9-12900K a un score mono-cœur moyen de 1999 points et multicœurs de 17 191 points. Le meilleur Ryzen 5000, à savoir le Ryzen 9 5950X, affiche des scores moyens de 1686 et 16 567 points. Comme vous l’avez constaté ci-dessus, 20 000 points correspondent à peu près au score moyen du Ryzen Threadripper 3960X (24 cœurs / 48 threads).

Processeur Score mono-cœur Score multicoeurs Core i9-12900KS 2101 19 010 Core i9-12900K 1998 17 151 Ryzen 9 5950X 1686 16 567

Intel préparerait un Core i9-12980HX à 16 cœurs / 24 threads

Quel tarif pour le Core i9-12900KS ?

La date de sortie et le prix du Core i9-12900KS ne sont pas connus pour le moment. La puce a récemment été listée par un détaillant à 791 dollars. En conversion brute, cela donne 704 euros. En ajoutant les taxes et la conversion rarement à notre avantage, il est très probable que le tarif réel en France soit finalement bien plus élevé. Le Ryzen 9 5950X coûte 640 euros chez Rue du commerce actuellement, mais son tarif est en général de 730 euros environ. Quant au Core i9-12900K, si Amazon le propose à 657 euros en ce moment, les fourchettes de prix se situent plus globalement vers 700 euros.