Intel baisse le prix de l’Arc A750 à 249 dollars / 329 euros et améliore les performances DX9

Intel officialise une baisse de prix pour sa carte graphique Arc A750 : le prix de vente recommandé passe de 289 dollars à 249 dollars, soit une baisse de 40 dollars / 13,8 %. En France, le prix de cette carte graphique est réduit de 379 euros à 329 euros.

© Intel

Intel accompagne cette baisse de tarif par un nouveau pilote 4086 qui améliore nettement les performances dans les jeux DirectX 9. Selon les deux diagrammes ci-dessous, la hausse du nombre moyen d’images par seconde entre cette version du pilote et la 3490 du lancement est comprise entre 10 et 77 % en 1080p ; entre 9 et 87 % en 1440p. Bon, forcément, les jeux concernés ne sont pas les plus exigeants : Stellaris, Left 4 Dead 2, Counter Strike Global Offensive ou encore League of Legends. Début décembre, Intel avait déjà communiqué d’importants gains dans les jeux DirectX 9 avec le pilote 3953, mais pour son Arc A770.

© Intel

© Intel

Une carte Intel Arc à 16 cœurs Xe fait irruption dans CompuBench

L’Arc A750 a un ratio perf / dollars 52 % supérieur à la RTX 3060 selon Intel

Intel clame désormais des performances par dollars jusqu’à 52 % supérieures à celles de la NVIDIA GeForce RTX 3060 pour son Arc A750.

© Intel

© Intel

Enfin, pour vous convaincre d’acheter l’un de ses GPU, Intel propose un bundle avec Nightingale et The Settlers : New Allies pour tout achat d’une carte graphique Arc ou d’un système équipé d’un GPU Arc.

Carte graphique Arc A770 16 Go Arc A770 8 Go Arc A750 GPU ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 Cœurs Xe 32 32 28 Moteurs XMX 512 512 448 Cœurs FP32 4096 4096 3584 Fréquence GPU 2100 MHz 2100 MHz 2050 MHz VRAM 16 Go G6 8 Go G6 8 Go G6 Bus mémoire 256-bit 256-bit 256-bit Vitesse mémoire 17,5 Gbit/s 16 Gbit/s 16 Gbit/s Bande passante mémoire 560 Go/s 512 Go/s 512 Go/s TBP 225W 225W 225W Prix de vente recommandé 349 dollars ; 459 euros 329 dollars 289 → 249 dollars ; 379 → 329 euros Date de lancement 12 octobre 2023 12 octobre 2023 12 octobre 2023