Une carte Intel Arc à 16 cœurs Xe fait irruption dans CompuBench

Une possible Arc A550 desktop, qui ferait le pont entre l’Arc A380 et l’A580. La feuille de route officielle d’Intel ne mentionne pas une telle carte, mais après tout, nous attendons toujours l’Arc A580.

Une carte graphique Intel Arc inconnue au bataillon a fait une apparition dans Geekbench. Il ne s’agit pas de l’Arc A580, référence promise par Intel mais toujours absente. En effet, tandis que cette dernière possède 24 cœurs Xe – selon les propres spécifications fournies par l’entreprise –, le GPU déniché dans le benchmark a 16 cœurs Xe. La seule carte graphique Intel Arc Alchemist avec 16 cœurs Xe existante est l’Arc A550M. L’arrivée d’une Arc A550 desktop est donc tout à fait envisageable.

© Intel © RedGamingTech

Vous le constatez sur l’image de gauche, qui est une diapositive officielle d’Intel, la série Arc A500 se borne en principe à l’A580. Néanmoins, une feuille de route récente, à droite, officieuse, suggère l’intégration de deux cartes graphiques Arc Alchemist supplémentaires ; l’une pourrait correspondre à notre référence du jour. Cette hypothèse serait en fait assez logique ; il y a un gap important entre l’Arc A380 et l’Arc A750 : la première possède 8 cœurs Xe, la seconde 24. Et même en tenant compte de l’Arc A580 à 24 cœurs Xe, il y aurait toujours un gros écart entre cette dernière et l’A380. Bref, sur le papier, en matière de composition de gamme, une A550 n’aurait rien de délirant.

Le logiciel renseigne des fréquences comprises entre 2400 et 2500 MHz pour la carte graphique. Les scores obtenus sont consignés dans les deux tableaux ci-dessous. L’un oppose l’ensemble de la gamme, l’autre l’hypothétique A550 à l’A770. Gardez à l’esprit que CompuBench n’est pas le benchmark idéal pour comparer des GPU.

GPU Cœurs Xe VRAM CompuBench (mPixels/s) Vertex Connection and Merging Arc A770 32 8 Go / 16 Go 22,7 Arc A750 28 8 Go 21,6 Arc A580 24 8 Go — Arc A550? 16 8 Go 14,9 Arc A380 8 6 Go 7,9

Test / Carte graphique Arc A550 ? Arc A770 A550 (?) vs A770 Level Set Segmentation – 128 7923,273 mVoxels/s 21483,02 mVoxels/s -63 % Level Set Segmentation – 256 8235,018 mVoxels/s 14821,874 mVoxels/s -44 % Ocean Surface Simulation 3285,159 Iterations/s 4457,6 Iterations/s -26 % 4457,6 Iterations/s 132,738 mTriangles/s 176,837 mTriangles/s -25 % Catmull-Clark Subdivision Level 5 283,535 mTriangles/s 511,032 mTriangles/s -45 % Vertex Connection and Merging 14,884 mPixels/s 22,693 mPixels/s -34 % Subsurface Scattering 7360,095 mSample/s 15300,483 mSample/s -52 % Subsurface Scattering multiple view 7691,361 mSample/s 14431,641 mSample/s -47 % TV-L1 Optical Flow 50,924 mPixels/s 93,356 mPixels/s -45 %

Source : CompuBench via Tom’s Hardware US