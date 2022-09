Intel Core i3-N300 : un Alder Lake mobile sans coeur Performance

Intel possède dans ses cartons des Core i3 Alder Lake mobiles sans coeur Performance : les N300 et N305.

Loin des CPU Raptor Lake présentés il y a quelques jours par Intel, le constructeur continue tout de même de lancer de nouveaux processeurs basé sur « l’ancienne » architecture Alder Lake. Des résultats apparus dans la base de données des logiciels de benchs Geekbench et BAPCo dévoilent ainsi les Core i3-N300 et Core i3-N305, ainsi que quelques unes de leurs caractéristiques.

Des Core i3 très… efficaces

Destinés au marché mobile d’entrée de gamme, ces puces réduisent l’architecture Alder Lake à son minimum. Vous pouvez par exemple oublier les P-cores ; ces Core i3 n’embarquent que huit cœurs Gracemont (E-cores). On note la présence de 2 Mo de cache L2 et de 6 Mo de cache partagé, mais également une fréquence de base de 1,8 GHz, avec une fréquences maximale pouvant atteindre 3,78 GHz sur le Core i3-N305. Une partie graphique (Intel UHD Graphics) est sans surprise intégrée, sans qu’on en connaisse les caractéristiques exactes.

Côté performances, le Core i3-N305 affiche 1025 points dans le test single-thread de Geekbench 5 (l’équivalent d’un Ryzen 7 5700U), et 4420 points dans le test multi-threads (soit à peu près autant qu’un Core i7-8750H). Ce n’est donc clairement pas un monstre de puissance, mais cela reste raisonnable pour un processeur mobile équipé exclusivement de cœurs « efficaces ». La gamme de processeurs Alder Lake-N devrait par la suite être complétée par des Pentium et Celeron « Intel Processor N20X » et « Intel Processor N10X », avec deux fois moins de coeurs.

