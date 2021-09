Intel lance des ordinateurs portables NUC X15 pour les intégrateurs

Cinq PC armés de Core i7-11800H ou Core i5-11400H et de RTX 3070 ou RTX 3060.

Intel propose cinq ordinateurs portables dans une gamme NUCX15. Ils ne se destinent toutefois pas directement au grand public mais aux intégrateurs : Intel les livre sans mémoire vive et sans stockage. En revanche, ils embarquent des processeurs Intel Tiger Lake-H sortis en mai dernier et des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3000.

La plupart des modèles, quatre sur cinq (C71EBF, C71EBG, C71FBG, C71FBF) héritent d’un processeur Core i7-11800H ; le C51EBB s’arme quant à lui d’un Core i5-11400H. Les deux puces ont un TDP de 45 W. Cependant, le Core i7 est un 8 cœurs / 16 threads qui atteint une fréquence Turbo de 4,60 GHz ; le Core i5 un 6 cœurs / 12 threads qui plafonne à 4,50 GHz. Pour le GPU, les ordinateurs portables C71Exx et C51 possèdent une carte graphique NVIDA GeForce RTX 3060 mobile ; les C71Fxx profitent du modèle supérieur, la RTX 3070.

Gigabyte AORUS 17G : un PC portable armé d’un Core i7 Alder Lake-H et de mémoire DDR5

Trois dalles IPS, Full HD ou QHD, de 144 Hz à 240 Hz

Comme mentionné ci-dessous, Intel livre ces machines sans RAM ni stockage. Les intégrateurs peuvent intégrer jusqu’à 64 Go de DDR4-3200 en dual channel et deux SSD via les slots M.2-2280, l’un en PCIe 4.0 x4, l’autre en PCIe 3.0 x4.

Les PC portables ont un châssis de 15,5 pouces. Concernant l’écran, trois options, toujours avec une dalle IPS : Full HD à 144 Hz, Full HD à 240 Hz ou QHD à 165 Hz.

Enfin, les ordinateurs portables sont tous équipés de claviers mécaniques avec éclairage RGB, bénéficient du WiFi 6, du Thunderbolt 4, d’un port 2,5 Gigabit Ethernet, du HDMI 2.1, et d’une batterie de 94 Wh. Les tarifs restent inconnus.

Les limites de puissance de processeurs Alder Lake-P et Alder Lake-M dévoilées

Source : Intel via TechPowerUp