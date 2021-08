Les limites de puissance de processeurs Alder Lake-P et Alder Lake-M dévoilées

Il y a quelques jours, nous découvrions que le courant de crête des processeurs Alder Lake-S (desktop) s’annonçait bien supérieur à celui des puces Comet Lake et Rocket Lake. Nous avons maintenant un aperçu des limites de puissance des versions mobiles Alder Lake-M et Alder Lake-P. Dans l’ensemble, les PL2 semblent à la baisse, même s’il est difficile de faire une comparaison directe en raison de l’introduction de l’architecture hybride.

Les données qui suivent proviennent d’un patch CoreBoot. Elles visent la plateforme de validation Brya pour les Chromebooks et concernent les catégories de processeurs Alder Lake-M avec un TDP de 5-7 W et Alder Lake-P avec un TDP de 15 W. Comme le montre la diapositive ci-dessus, il s’agit des deux gammes avec les TDP les plus faibles dans chacune des séries. Rappelons que sur les plateformes mobiles, les processeurs Alder Lake succéderont aux Tiger Lake.

Jusqu’à 215 W pour Alder Lake-P

Voici les valeurs issues de CoreBoot.

Gamme Tiger Lake-U Tiger Lake-H Alder Lake-P Alder Lake-M PL1 UP3: <= 28W UP4: <= 9W <= 45W (2 + 8 + 2): <= 15W | (4 + 8 + 2): <= 28W | (6 + 8 + 2): <= 45W (2 + 8 + 2): <= 9W PL2 UP3: <= 38W (2C), <= 60W (4C) | UP4: <= 35W (2C), <= 40W (4C) 107 – 135W (2 + 8 + 2): <= 55W | (4 + 8 + 2): <= 64W | (6 + 8 + 2): <= 115W (2 + 8 + 2): <= 30W PL4 UP3: <= 71W (2C), <= 105W (4C) | UP4: <= 66W (2C), <= 83W (4C) – (2 + 8 + 2): <= 123W | (4 + 8 + 2): <= 140W | (6 + 8 + 2): <= 215W (2 + 8 + 2): <= 68W

Précisions deux choses. Premièrement, le PL1 correspond au TDP. Le PL2 est la limite de puissance accessible durant un laps de temps défini par la valeur Tau, lorsque la puce passe en mode Boost. Pour vous donner une idée, les valeurs Tau sont de 56 secondes pour les processeurs Rocket Lake-S estampillés K et de 28 secondes pour les autres. Enfin, les PL3 et PL4 jalonnent des états plus extrêmes ; le temps en PL4 se compte en millisecondes (10 ms maximum). Deuxième précision : le premier chiffre pour les puces Alder Lake renseigne le nombre de cœurs Golden Cove, le second nombre de cœurs Gracemont et le dernier le niveau de l’iGPU.

