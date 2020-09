Intel présente ses processeurs Atom Elkhart Lake en 10 nm SuperFin

Et ses puces Pentium et Celeron des séries N et J.

Intel dévoile officiellement sa nouvelle série de processeurs Atom x6000E « Elkhart Lake », ainsi que les puces Pentium et Celeron des séries N et J. Gravés en 10 nm, ceux-ci se destinent principalement à des applications industrielles, à l’informatique embarquée et à l’IoT.

Les modèles Atom x6000E, Pentium et Celeron se déclinent en double ou quatre cœurs. Ils s’arment de cœurs CPU Tremont. Les puces Atom ont des TDP compris entre 4,5 et 12 W, et les Pentium et Celeron entre 6,5 et 10 W. Ils embarquent tous une solution graphique intégrée Gen11. Ils prennent également en charge jusqu’à 64 Go de mémoire DDR-3200 en dual channel. Le support est assuré pendant 7 à 10 ans.

Toute la gamme

Selon Intel, le passage à l’architecture CPU Tremont multiplie par 1,7 les performances en mono-cœur et par 1,5 en multicœurs par rapport à Goldmont Plus. En ce qui concerne l’iGPU, la société annonce jusqu’à deux fois plus de performances que la Gen9.

Toute la gamme est présentée ci-dessous. On retrouve notamment une puce Pentium J6425 à 4 cœurs qui atteint une fréquence Boost de 3 GHz.