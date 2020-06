Intel propose un SSD P4510 avec une capacité de 15,3 To

Intel a ajouté un nouveau modèle EDSFF (Enterprise et Data Center SSD Form Factor) de 15,3 To à sa gamme de SSD P4510. Lancée en 2018, celle-ci se limitait jusqu’à présent à du 8 To en U.2.

Le modèle EDSFF de 15,3 To destine toujours au marché professionnel. Il utilise le format E1.L et une interface PCIe 3.1 x4. Il y a deux versions : une avec un dissipateur de 9,5 mm et une avec un dissipateur de 18 mm. Le SSD embarque de la mémoire NAND 3D TCL à 64 couches.

Intel a produit 10 millions de SSD dotés de mémoire flash NAND 3D QLC

Jusqu’à 3100 Mo/s

Les vitesses de lecture et d’écriture séquentielles atteignent 3100 Mo/s, tandis que les vitesses de lecture et d’écriture aléatoires sont de 583 800 IOPS et 131 400 IOPS respectivement. L’endurance monte à 22,7 PBW. La garantie dure 5 ans. Pour le tarif, c’est environ 4700 dollars l’unité. Notre confrère de Tom’s Hardware US propose le tableau ci-dessous pour faciliter la comparaison avec les précédents modèles. Vous pouvez également consulter les détails de la gamme sur le site d’Intel.