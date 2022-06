Intel Raptor Lake : vous aurez toujours le choix entre DDR4 et DDR5

Selon une liste de cartes mères ASRock en chipsets Z790 et H770, cette prochaine génération de chipsets pour processeurs Raptor Lake continuera à proposer des variantes DDR4 / DRR5. Sur les 12 modèles affichés (liste non exhaustive), 4 prennent en charge la DDR4. Rappelons que c’est aussi le cas pour la gamme actuelle Alder Lake. Du côté d’AMD en revanche, les Ryzen 7000 et la plateforme AM5 se limiteraient à la DDR5.

Crédit : VideoCardz

ASRock prépare au moins 12 nouvelles cartes de la série 700. Parmi celles-ci, neuf cartes Z790, dont un modèle Taichi, ainsi que des références Pro RS, PG Lightning, PG Riptide, et -C. Les trois autres cartes, sur chipset H770, sont dont deux variantes PG Lightning et un modèle Steel Legend. Les Z790-C, la Z790 PG Lightning, Z790M PG Lighting (micro-ATX) et H770 PG Lighting supporteront uniquement la mémoire DDR4. Les barrettes DDR4 étant bien moins onéreuses que celles de DDR5, cette alternative pourrait permettre à Intel de s’attirer les faveurs des clients au budget limité. En revanche, ces derniers devront prendront en compte le fait que Raptor Lake sera la dernière plateforme en socket LGA-1700 ; leurs successeurs, les Meteor Lake, passeront à un socket LGA-1851.

Chez AMD, la longévité du socket AM5 n’a fait l’objet d’aucune promesse ; s’il suit le même chemin que l’AM4, on peut espérer qu’il couvrira plusieurs générations de processeurs.

Plus d’E-cores

Les puces Intel Core de 13e génération conserveront l’architecture hybride, basée sur des cœurs Raptor Cove / Gracemont. La quantité maximal de ces derniers sera toutefois doublée, permettant des processeurs à 24 cœurs / 32 threads. Ces Core profiteront aussi de fréquences plus élevées, et de plus de cache L2. Lancement prévu au troisième ou au quatrième trimestres 2022.

Gamme Alder Lake Raptor Lake Meteor Lake Arrow Lake Séries Intel Core 12e Gen Core 13e Gen Core 14e Gen Core 15e Gen Core Nœud de fabrication Intel 7 Intel 7 Intel 4 Intel 20A Architecture P-Core Golden Cove Raptor Cove Redwood Cove Lion Cove Architecture E-Core Gracemont Gracemont Crestmont Skymont Architecture graphique Xe-LP Xe-LP Xe-HPG Xe-HPG Nombre maximal de cœurs CPU 16 (8C+8c) 24 (8C+16c) À déterminer 40 (8C+32c) Nombre maximal d’unités d’exécution iGPU 96 EU 96 EU 192 EU 320 EU Socket desktop LGA-1700 LGA-1700 LGA-1851 LGA-1851 Support mémoire DDR4/DDR5-4800 DDR4/DDR5-5600 DDR5 TBC PCIe Gen PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 TBC Date de lancement T4 2021 T4 2022 T4 2023 S2 2024

Source : VideoCardz