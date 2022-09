Intel : un bundle d’une valeur totale supérieure à 370 dollars pour les PC Alder Lake / Arc Alchemist

Quatre jeux, dont Call of Duty: Modern Warfare II, et plusieurs logiciels, parmi lesquels Topaz Gigapixel AI.

Afin d’inciter les clients à acheter des ordinateurs fixes et portables associant CPU Intel Alder Lake et GPU Arc Alchemist, Intel est disposé à faire quelques cadeaux. L’entreprise a préparé un bundle octroyant des jeux et des logiciels. Son site détaille déjà les conditions générales de cette promotion Intel Arc 5/7. De fait, malgré l’absence d’annonce officielle, elle est en vigueur depuis le 25 août dernier ; se terminera le 31 décembre 2022.

Crédit : Intel

Les modèles de cartes graphiques et de processeurs éligibles sont consignés ci-dessus. Du côté des GPU mobiles, l’offre s’applique aux Arc A550M, Arc A730M et Arc A770M. Pour les cartes desktop, c’est également le trio complet, composé des Arc A580, A750 et A770. Vous n’avez rien raté, ces références ne sont toujours pas disponibles à l’achat. Récemment, Tom Petersen et Ryan Shrout ont toutefois précisé que les deux dernières sortiraient « bientôt ». Dans le cadre de ce bundle, ces six références doivent ou devront être associées à un processeur Alder Lake-S ou Alder Lake-H, selon la plateforme.

L’Arc A770 se mesure à la GeForce RTX 3060 sur des jeux ray tracing

Les produits disponibles dans ce bundle

Intel a intégré quatre jeux et cinq logiciels à son Intel Arc 5/7 Systems Bundle. Voici lesquels :

Logiciel premium

Call of Duty: Modern Warfare II (Téléchargement complet PVM : 69,99 dollars)

Ghostbusters: Spirits Unleashed (Téléchargement complet PVM : 39,99 dollars)

Gotham Knights (Téléchargement complet PVM : 59,99 dollars)

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt (Contenu en jeu PVM : 20 dollars).

Logiciel en vedette

Téléchargez 3 titre(s) parmi 5

PowerDirector 365 (Téléchargement complet PVM : 69,99 dollars)

D5 Render (Abonnement PVM : 114 dollars)

MAGIX Video Pro X14 (Abonnement PVM : 60 dollars)

Topaz Gigapixel AI (Téléchargement complet PVM : 99,99 dollars)

XSplit Premium Suite (Abonnement PVM : 60 dollars).

PVM signifie prix de vente au détail moyen (exprimé en dollars américains). La valeur totale de l’ensemble est d’environ 370 dollars. Bien entendu, les détaillants n’accorderont certainement pas l’ensemble des jeux et logiciels susmentionnés avec une seule machine, mais seulement quelques-uns.

Intel Software Advantage Program

Intel Arc 5/7 Systems Bundlehttps://t.co/jG5vIRMKAv pic.twitter.com/I0BiYXtwL5 — 188号 (@momomo_us) September 6, 2022

Source : Intel via momomo_us