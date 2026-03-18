iOS 26.4 : le secret du nouveau bouton Shazam va vous laisser sans voix !

Apple s’apprête à déployer iOS 26.4, une mise à jour qui apporte notamment une amélioration notable à la fonction de reconnaissance musicale intégrée au Centre de contrôle de l’iPhone.

La version RC (release candidate) d’iOS 26.4 a été mise à disposition le 18 mars 2026, signe que le déploiement grand public est imminent. Parmi les nouveautés annoncées, largement centrées sur Apple Music, une évolution retient l’attention : Shazam pourra désormais identifier des morceaux même sans connexion internet.

Une reconnaissance musicale qui ne dépend plus du réseau

Jusqu’à présent, la fonction “Reconnaître la musique” accessible depuis le Centre de contrôle nécessitait une connexion active pour identifier un titre. Une limitation qui pouvait s’avérer frustrante dans des situations où le réseau était faible ou indisponible, précisément le genre de moments où l’on cherche parfois à retrouver le nom d’un morceau entendu au passage.

Les notes de version officielles d’iOS 26.4 décrivent la nouveauté en ces termes : la reconnaissance musicale hors ligne dans le Centre de contrôle permet d’identifier des morceaux sans connexion internet, puis de fournir automatiquement les résultats une fois la connexion rétablie.

Comment ça fonctionne ?

Concrètement, l’iPhone sera capable d’enregistrer les données audio du morceau même en l’absence de réseau. Une fois la connectivité retrouvée, Shazam enverra une notification contenant le résultat de l’identification. Ce fonctionnement en différé permet de ne plus rater l’occasion de capturer un titre, quelle que soit la qualité de la connexion au moment de l’écoute.

Pour les utilisateurs qui n’auraient pas encore configuré ce raccourci, la manipulation reste simple : il suffit d’effectuer un appui prolongé sur une zone vide du Centre de contrôle, de sélectionner « Ajouter une commande », puis de rechercher « Reconnaître la musique ».

Une évolution modeste mais concrète

Cette amélioration ne constitue pas un bouleversement majeur du système, mais elle répond à une limitation réelle que les utilisateurs réguliers de la fonction pouvaient rencontrer. En supprimant la dépendance au réseau pour la phase de capture audio, Apple rend cet outil du quotidien plus fiable dans un éventail de situations plus large.

iOS 26.4, qui met également en avant plusieurs nouveautés liées à Apple Music, devrait être disponible pour l’ensemble des utilisateurs dans les jours à venir.