Acheter un iPhone Air équivaut à jeter votre argent par la fenêtre

Dix semaines après son lancement, l’iPhone Air subit une dépréciation record de 47,7 %, la plus importante pour un smartphone Apple depuis 2022, tandis que les modèles Pro de la gamme iPhone 17 conservent une bien meilleure valeur résiduelle.

Selon les données publiées le 4 décembre 2025 par SellCell, l’iPhone Air (modèle ultra-fin de la gamme iPhone 17) affiche la plus forte dépréciation jamais enregistrée pour un iPhone lancé depuis 2022 : –47,7 % en moyenne sur les dix premières semaines de commercialisation, avec un record de –47,7 % pour la version 1 To.

Une demande très faible confirmée par l’arrêt de la production

Apple aurait déjà stoppé la production de l’iPhone Air en raison d’un volume de ventes très en deçà des attentes. Les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max concentrent l’essentiel des commandes et portent actuellement la croissance mondiale d’Apple, qui vise à dépasser Samsung en parts de marché en 2025.

Sur la même période de dix semaines, la famille iPhone 17 dans son ensemble perd en moyenne 34,6 % de sa valeur, un chiffre inférieur à celui des iPhone 16 (-39,0 %) et iPhone 14 (-36,6 %). Seule la série iPhone 15 fait mieux avec –31,9 %.

Les modèles Pro conservent nettement mieux leur valeur

Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max affichent les meilleures performances de la génération :

iPhone 17 Pro Max 256 Go : –26,1 %

iPhone 17 Pro Max 512 Go : –30,3 %

iPhone 17 Pro Max 2 To : –41,2 %

Les autres modèles iPhone 17 (non-Air) conservent en moyenne 9,7 points de valeur de plus que l’Air.

Plus de stockage, plus de perte d’argent

L’iPhone Air perd en moyenne 44,3 % de sa valeur. Les configurations 512 Go et surtout 1 To enregistrent les plus fortes baisses, dépassant même la version 2 To du Pro Max. Ce phénomène confirme que les capacités de stockage très élevées peinent à trouver preneur sur le marché de la revente.

Les détenteurs d’iPhone Air, particulièrement en 1 To, risquent de récupérer une valeur résiduelle très faible lors du programme de reprise Apple en septembre 2026 (lancement prévu des iPhone 18 et iPhone Fold).

Les propriétaires souhaitant changer de modèle en 2026 ont intérêt à revendre leur appareil dès maintenant ou à basculer vers une configuration Pro/Pro Max avec moins de stockage, plus porteuse sur le marché de l’occasion.