La Fnac casse le prix d’un volant de course Thrustmaster avec pédalier pour PC et Xbox

On a trouvé un volant de course pour Xbox et PC à prix cassé chez la Fnac : le volant Thrustmaster T248 avec des pédales magnétiques T3PM. Découvrez tous les détails de l’offre ci-dessous.

Voir l’offre chez la Fnac

Après l’incroyable succès du GP Explorer organisé par le streamer Squeezie la semaine dernière, les jeux de courses n’ont jamais eu autant de succès. Forza Horizon 5, F1 2020, Crash Team Racing Nitro-Fueled, Wreckfest, etc. Le mieux pour jouer à ces jeux est de laisser tomber sa manette et d’investir pour un volant de course avec des pédales. Seul problème, ils sont souvent très coûteux.

Mais c’était sans compter sur la Fnac qui propose un bon plan très intéressant : un volant de course Thrustmaster T248 avec des pédales magnétiques T3PM pour PC et Xbox à seulement 279,99€ au lieu de 299,99€.

Une immersion au top et un gain de puissance de 70%

Le volant de course Thrustmaster T248 propose une forme polyvalente afin de s’adapter à tous vos jeux vidéo, ainsi qu’un design très qualitatif avec notamment des finitions en cuir sur l’extérieur.

Côté gaming, il propose 20 boutons d’actions avec 2 encodeurs à double activation pour votre PC + un tableau de bord interactif avec jusqu’à 20 affichages différents. Son retour de force est très puissant grâce à un mécanisme de courroie et d’engrenage très performant. Il est ainsi réactif et dynamique.

Pour le freinage, vous avez un pédalier magnétique avec 3 pédales et 4 modes de pression. Il est précis et vous offre un freinage réactif au millième de seconde. Enfin, avec le système Hybrid Drive, il offre 70% de puissance en plus par rapport aux autres volants de la marque.

Vous avez une Playstation ? On a aussi pensé à vous et on a trouvé le volant Thrustmaster T150 RS compatible avec PS3, PS4 et PS5 à seulement 159,99€ au lieu de 189,99€ chez la Fnac une nouvelle fois.

Voir le volant Thrustmaster T150 RS

Précisons finalement que si vous achetez l’un de ces deux volants chez la Fnac, vous profitez d’un dernier cadeau : 4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium (ou Famille).