La Freebox v9 officiellement dévoilée à la fin du mois, Free promet du jamais vu

Cela fait plus de trois ans déjà que la Freebox Pop et son Player associé sont distribués par Free, presque une éternité sur le marché des fournisseurs d’accès à Internet. Mais le légendaire trublion des internets vient -enfin- d’annoncer une date pour la présentation de sa nouvelle Freebox : ce sera le 30 janvier prochain.

Une nouvelle Freebox v9 compatible WiFi 7

Initialement attendue pour octobre 2023, comme l’avait annoncé Xavier Niel à l’occasion de la 18ème édition de la journée des communautés Free en 2022, cette Freebox v9 arrivera finalement en 2024, quasiment 20 ans après sa première Freebox et après de nombreuses rumeurs qui se sont toutes révélées fausses.

Le FAI se prépare donc à lancer un nouvel appareil, ou plutôt deux (un Player et un Server) si l’on prend les précédentes solutions triple-play comme exemple et que l’on omet le relatif échec de la Freebox Pop. Free a en effet pris l’habitude depuis sa Freebox v5 de séparer les parties réseau et multimédia en deux appareils distincts. Pour l’opérateur, il est encore trop tôt pour abandonner totalement le boîtier TV, même si les téléviseurs connectés sont de plus en plus nombreux à proposer un service équivalent à sa box multimédia.

Peu de détails sont pour l’instant connus concernant cette Freebox v9, si ce n’est qu’elle supportera vraisemblablement le WiFi 7. Pour rappel, cette nouvelle norme promet des débits en hausse par rapport au WiFi 6 et 6E et apporte quelques nouvelles fonctionnalités comme une modulation 4K-QAM, un temps réduit de sondage des canaux ou encore une prise en charge des liens directs par le point d’accès.

La Freebox v9 sera enfin forcément compatible avec le réseau fibre du FAI. Reste à savoir si elle prendra également en charge le xDSL, ou si Free préfèrera conserver ses anciennes Freebox pour ses clients non éligibles au très (très) haut débit.