La gamme Alder Lake mobile dévoilée : des TDP de 5 à 55 W et de 5 à 16 cœurs CPU

De petits Core i3 et i5 armés d’un unique cœur Golden Cove et de quatre cœurs Gracemont jusqu’au Core i9 à 16 cœurs.

La douzième génération de Core d’Intel, Alder Lake, introduira une architecture hybride de type big.LITTLE. Les processeurs, qu’ils se destinent aux ordinateurs portables ou fixes, s’articuleront autour de cœurs CPU basse consommation, Gracemont, et de cœurs CPU performance, Golden Cove. Cette configuration laisse un peu perplexe dans le cadre des PC fixes, moins concernés par les problématiques d’efficacité énergétique et d’autonomie que les PC portables, mais peut s’avérer très pertinente pour ces derniers. Nous avons une idée un peu plus précise de la gamme Alder Lake pour les PC portables grâce à la diapositive ci-dessous.

Partagée par 9550pro sur Twitter, elle dévoile 19 configurations différentes. On y découvre qu’Intel prévoit des puces pour tablette avec une consommation très basse, avec une PL1 (limite de puissance) de seulement 5 W. Cela concerne des Core i3 et Core i5 avec un unique cœur Golden Cove et quatre cœurs Gracemont. Ils se distinguent par la quantité d’unités d’exécution de leur iGPU Gen 12 : 48 UE pour le Core i3, 64 UE pour le Core i5.

Core i9 et Core i7 à 16 cœurs

Les ultra-portables seront susceptibles d’embarquer des Core i3, Core i5 et Core i7 avec des TDP compris entre 9 et 15 W. Tous auront droit à une paire de cœurs Golden Cove, associée à 4 cœurs Gracemont chez les Core i3, 8 cœurs chez les Core i5 et Core i7.

Enfin, les Core i9 seront disponibles à partir de 20 W et jusqu’à 55 W. Pour profiter du maximum de nombre cœurs, c’est-à-dire 16 (8 cœurs Gracemont et 8 cœurs Golden Cove), il faudra opter pour un Core i7 ou Core i9 avec un TDP d’au moins 45 W.

Par ailleurs, une fuite plus ancienne, dévoilant la gamme Alder Lake-S (pour ordinateurs fixes), mentionnait également du 8 + 8 cœurs au maximum. En revanche, contrairement à leurs homologues mobiles, les variantes fixes auraient au minimum 2 cœurs CPU Golden Cove ; en outre, certaines feraient l’impasse sur les cœurs CPU Gracemont.

