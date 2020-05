Voici les prix en euros des processeurs Comet Lake-S : 179 euros pour le Core i5-10400F

D’ici quelques jours, les processeurs Comet Lake-S débarqueront dans nos boutiques. Lors de sa présentation, Intel a dévoilé le prix unitaire de chaque puce en dollars pour mille unités. Forcément, entre la conversion dollars / euros et les taxes, ces montants ne sont pas toujours représentatifs de la somme que le client français va réellement payer. On a un aperçu plus affiné, grâce à des tarifs d’un revendeur espagnol.

Ils sont en euros et incluent la TVA. Le taux pratiqué en Espagne est de 21 % contre 20 % en France. Par conséquent, on peut tabler sur des tarifs quasiment similaires, à quelques euros près. Ainsi, le meilleur modèle de la gamme, le Core i9-10900K muni de 10 cœurs / 20 threads, se négocie 569,90 euros. Comptez 449,90 euros pour le Core i7-10700K et 305,90 euros pour le Core i5-10600K. Les puces dépourvus d’iGPU, caractérisées par le suffixe F, coûtent environ une trentaine d’euros de moins que les versions non F. Cela devrait les rendre attrayantes pour les utilisateurs qui montent des machines pour le jeu armées d’une carte graphique dédiée. Le Core i5-10400F et ses 6 cœurs / 12 threads à 179,90 euros est ainsi plutôt alléchant.

MSI explique sa sélection des Comet Lake-S pour l’overclocking : mieux vaut miser sur un Core i9 !

Expéditions à partir du 20 mai

C’est Guru3D qui a repéré tous ces tarifs. Le site a eu la bonne idée d’inclure les prix pratiqués chez ce revendeur pour d’anciens modèles ainsi que pour des puces AMD afin de faciliter la comparaison.

Intel Core i9-10900K: 569,90 euros

Intel Core i9-10900KF : 539,90 euros

Intel Core i9-9900K : 539,90 euros

Intel Core i9-9900KF : 509,89 euros

AMD Ryzen 9 3900X : 479,90 euros

Intel Core i7-10700K : 449,90 euros

Intel Core i7-10700KF : 415,90 euros

Intel Core i7-9700 : 334,90 euros

AMD Ryzen 7 3700X : 325,90 euros

Intel Core i7-9700F : 325,90 euros

Intel Core i5-10600K : 305,90 euros

Intel Core i5-10600KF : 274,90 euros

Intel Core i5-9600K : 234,99 euros

AMD Ryzen 5 3600X : 219,91 euros

Intel Core i5-9600KF : 209,90 euros

Intel Core i5-10400 : 205,91 euros

Intel Core i5-9400 : 192,82 euros

AMD Ryzen 7 2700X : 189,90 euros

AMD Ryzen 5 3600 : 188,99 euros

Intel Core i5-10400F : 179,90 euros

Intel Core i5-9400F : 149,90 euros

AMD Ryzen 5 2600 : 129,91 euros

Enfin, pour les dates de sortie, les processeurs K et KF commenceront à être expédiés à partir du 20 mai. Quant aux autres, ce sera à partir du 27 mai.