La GeForce RTX 2050 mobile à l’épreuve de 3DMark FireStrike

Fin 2020, NVIDIA a ajouté trois références à son catalogue de cartes graphiques mobiles : les GeForce RTX 2050, MX570 et MX550. La première hérite d’un GPU TU117, les deux autres d’un GPU GA107. Nous avons désormais un premier aperçu des performances de la GeForce RTX 2050 grâce à des données en provenance d’ITHome.

Sur 3DMark FireStrike, la GeForce RTX 2050 mobile obtient un score de 9679 points ; les GTX 1650 et MX450 marquent respectivement 7891 points et 4131 points. La RTX 2050 s’avère ainsi environ 23 % supérieure à la GeForce GTX 1650 et 134 % meilleure que la MX450.

Le site fournit également plusieurs résultats en encodage vidéo. La RTX 2050 affronte un iGPU Intel Xe à 96 unités d’exécution.

Spécifications RTX 2050 et MX570

Comme mentionné en début d’article, les GeForce RTX 2050 et MX 570 profitent de l’architecture Ampere. Le GPU GA107 équipe également les GeForce RTX 3050 et RTX 3050 Ti mobiles.

Carte graphique RTX 3050 RTX 2050 MX570 Architecture Ampere Ampere Ampere GPU GA107 GA107 GA107 Cœurs CUDA 2048 2048 2048 Cœurs RT 16 16 16 Cœurs Tensor 64 64 64 Fréquence Boost GPU 1740 MHz 1477 MHz 1155 MHz VRAM 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 2 Go GDDR6 Bus mémoire 128 bits 64 bits 64 bits Vitesse mémoire 14 Gbit/s 14 Gbit/s 12 Gbit/s Bande passante mémoire 224 Go/s 112 Go/s 96 Go/s TGP 35-80W 30-45W 15-25W Date de lancement Janvier 2021 Printemps 2022 Printemps 2022

Référence GeForce RTX 2080 Super GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2070 Super GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2060 GeForce RTX 2050 Cœurs CUDA 3072 2944 2560 2304 1920 2048 Fréquence Boost (MHz) 1080 – 1560 MHz 1095 – 1590 MHz 1155 – 1380 MHz 1125 – 1455 MHz 1185 – 1560 MHz 1155 – 1477 MHz TDP 80 – 150+ W 80 – 150+ W 80 – 115 W 80 – 115 W 65 – 115 W 30 – 45 W VRAM 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 6 GB GDDR6 4 GB GDDR6 Vitesse mémoire Jusqu’à 14 Gbit/s Jusqu’à 14 Gbit/s Jusqu’à 14 Gbit/s Jusqu’à 14 Gbit/s Jusqu’à 14 Gbit/s Jusqu’à 14 Gbit/s Bus mémoire 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit 192-bit 64-bit Bande passante mémoire Jusqu’à 448 Go/s Jusqu’à 448 Go/s Jusqu’à 448 Go/s Jusqu’à 448 Go/s Jusqu’à 336 Go/s Jusqu’à 112 Go/s

Source : ITHome